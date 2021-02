El PSPV expulsa a dos ediles por presentar con el PP una moción de censura a la alcaldesa de Teulada (Compromís)

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha expulsado a dos concejales de Teulada por presentar una moción de censura junto al PP contra la alcaldesa del municipio, Rosa Vila, de Compromís. La moción propone como nuevo primer edil al portavoz del PP, Raúl Llobel, y previsiblemente se votará el 2 de marzo.

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, José Chulvi, ha condenado la moción de censura presentada por sus dos concejales, Héctor Morales y Alejandro Llobell, y el PP y ha anunciado la expulsión del partido de los hasta ahora ediles socialistas.

El partido ha comunicado al consistorio que los dos regidores ya no forman parte del grupo socialista y pasan a formar parte del grupo de no adscritos. "Son tránsfugas, su decisión ataca los principios del partido socialista y por tanto ya no son representantes de nuestras siglas", ha declarado Chulvi.

Por su parte, Compromís ha denunciado que un gobierno de su partido "vuelve a ser víctima en apenas un mes de otra moción de censura presentada por el Partido Popular de la mano de concejales expulsados de un gobierno local y de su partido".

Así, han criticado "las formas de mafia zaplanista del Partido Popular, empeñado en ganar alcaldías con concejales expulsados de otros partidos", y han recordado una moción similar en Agres hace unas semanas.

El portavoz de la coalición en la Diputación, Gerard Fullana, ha aseverado: "Ni con 100 mociones de censura van a silenciar la voz de Compromís. Volveremos con los votos de la gente a cada municipio donde se manipule la democracia. La mafia zaplanista ha vuelto y Compromís somos su mejor antídoto".

De esta manera, han reprochado "el regreso del Partido Popular a dinámicas de la política más sucia, centrado como está desde que lo preside Carlos Mazón, también presidente de la Diputación, en ganar alcaldías a través del transfuguismo o reinterpretando la voluntad popular electa".

Hasta ahora, el gobierno local de Teulada estaba formado por Compromís, PSPV y dos ediles no adscritos que fueron expulsados de Ciudadanos cuando pactaron con la coalición valencianista.

PP: "ACABAR CON EL DESGOBIERNO"

Por su parte, desde el PP han defendido esta moción para "garantizar la toma de decisiones y acuerdos así como la gobernabilidad en un municipio marcado por el desgobierno de Compromís y la falta de gestión, más grave si cabe ante la situación actual por la pandemia, que exige de respuestas ágiles por parte del gobierno municipal".

El coordinador general del PP de la Provincia de Alicante, Juan Francisco Pérez Llorca, ha explicado que las causas de la moción de censura vienen dadas principalmente "por la ingobernabilidad y las desaveniencias entre Compromís con las demás fuerzas por los egos personales de la alcaldesa".

Llorca ha apuntado que Compromís ha estado gobernando con el apoyo de dos concejales expulsados de Ciudadanos que "se saltaron su propia disciplina de partido faltando el respeto a la voluntad del pueblo de Teulada".

Raúl Llobel fue el candidato más votado en las últimas elecciones municipales y la suma de los concejales que hoy han firmado la moción representa más del 54% de los votos. "No hay nadie más legitimado que Raúl Llobel y el PP para sacar adelante un municipio tan importante como Teulada-Morarira", ha indicado el coordinador general.

Por su parte, el propio Llobel ha explicado que Teulada "no puede seguir en la parálisis total, sin gestión en plena pandemia y dando esta imagen". "Hay que avanzar, hacer gobierno, gestionar la modificación de tasas para poder bonificar a hosteleros y comerciantes y sacar adelante más ayudas por el Covid, porque está todo parado y lo poco que sale llega tarde", ha agregado.

"Hay una desidia absoluta en la gestión. No se ha avanzado en los últimos 18 meses en las grandes inversiones procedentes de la anterior legislatura o nos desayunamos con la prensa hablando de adjudicaciones sospechosas de la alcaldesa a la empresa en la que trabaja y por las que Compromís tendrá que dar explicaciones. Es la gota que ha colmado el vaso", ha añadido Llobel. "No podemos permitir que Teulada siga así", ha manifestado.

LA "MODA DEL TRANSFUGISMO"

También se han pronunciado al respecto el síndic y la portavoz adjunta de la formación en Les Corts, Fran Ferri y Aitana Mas. Ferri ha trasladado su apoyo a Vila, y Mas ha criticado la "moda de practicar el transfuguismo por parte de algunos concejales".

"Pasó en el Ayuntamiento de Agres y las prácticas se van repitiendo municipio a municipio. No sé si responde a algún tipo de estrategia por parte de estos partidos, pero es significativo que haya dos casos en tan poco tiempo en las comarcas alicantinas", ha agregado. No obstante, quiere "pensar que no" responde a una estrategia, pero "ya es la segunda vez".

Para Mas, el PP "continúa haciendo lo que mejor se le da": "Esa política del pasado zaplanista". Mientras, ha considerado que es "evidente que Compromís es la garantía de gobiernos progresistas en las comarcas alicantinas".

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha afirmado que "no es una moda", y ha incidido en que el Botànic es "un compromiso absoluto de apoyar a las fuerzas botánicas que sean mayoritarias". "Nos estamos encontrando ayuntamientos donde la gente, por odios personales o mala relación están teniendo problemas", ha admitido.

Así, ha apuntado que esta situación también se do en Cortes de Pallás, cuando fueron dos ediles elegidos por Compromís (también fueron expulsados) los que participaron en una moción contra el PSPV y "pasa en otros pueblos". En este sentido, ha instado a hacer un "esfuerzo colectivo para que esto no pase".

Respecto al PP de Alicante, Mata ha señalado que "no forma parte de una estrategia política". "No sé qué pintará Mazón en esta historia, tiene que ver con las vísceras y la personalidad de la gente", ha aseverado.

PUIG CRITICA LA "ÉTICA"

Al respecto se ha pronunciado también el president de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que ha defendido que "no se puede aceptar una moción con tránsfugas". "Esperamos que el partido destinatario de la alcaldía tome en consecuencia que no se puede romper el pacto antitransfugismo", ha agregado, y ha considerado que actúan de manera "no ética".

En este sentido, ha considerado que "no puede haber atajos a la democracia" y que "cuando una persona se presenta por un partido, representa a ese partido" y "si no está de acuerdo con lo que hace, debe dimitir e irse".