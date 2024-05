El PSPV pedirá en el pleno de València la aprobación conjunta de fichas, convenio y aval para el Nou Mestalla

Compromís subraya que "no habrá negociación" sin abordarlo todo a la vez y PP reclama "consenso político" para una "posición de ciudad"

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha anunciado este viernes que presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de València, el ordinario de mayo, para pedir que esta corporación apruebe de manera conjunta las fichas urbanísticas referidas a la construcción del Nou Mestalla y la reconversión del suelo del actual, el convenio que han de suscribir esta administración municipal y el Valencia CF sobre el futuro estadio y el aval que se plantea reclamar al club deportivo por estos proyectos.

Por su parte, Compromís ha defendido la misma idea y ha asegurado que "no habrá ninguna negociación" sobre el nuevo y el viejo campo de fútbol de este club "sin que se trabajen de manera conjunta fichas, convenio, auditoría y avales para le Nou Mestalla".

Estas dos formaciones, integrantes de la oposición en la capital valenciana, se han pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación y tras la reunión celebrada este jueves para hablar de esas fichas urbanísticas entre representantes de todos los grupos municipales y los ediles de Urbanismo, Juan Giner (PP); Grandes Proyectos, José Marí Olano (PP); y la edil de Deportes, Rocío Gil (PP). Este encuentro acabó sin ningún acuerdo.

Desde el gobierno municipal, su portavoz y portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que la voluntad de la alcaldesa, María José Catalá (PP), es "alcanzar un gran consenso político" entre "todos los grupos" municipales "que unifique la posición de la ciudad" y que la haga "fuerte" respecto "a la posición del club".

Asimismo, ha dicho que la primera edil ha buscado "salir del cacareo mediático interesado" y ha destacado que reuniones como la de este jueves no se hacían "con el gobierno anterior --Compromís y PSPV--" porque "jamás se llamó a la oposición, en la que antes estaba el PP--.

La moción del PSPV, como ha explicado el concejal de este grupo Borja Sanjuán busca que cada formación política y la alcaldesa, María José Catalá (PP), se posicionen sobre estos asuntos. Igualmente, pretende que el Ayuntamiento apruebe antes del 3 de agosto, fecha en la que concluye la suspensión de licencias acordada en su día, no solamente las fichas urbanísticas sino también, conjuntamente, el convenio y que el Valencia CF aporte una garantía económica".

"Vamos a decir que ya está bien. Ponemos pie en pared para que todos los grupos políticos se tengan que posicionar específicamente. También Catalá porque, después de lo ocurrido ayer, sabemos que está más interesada en que no se apruebe nada y en echarle después las culpas a la oposición que en buscar una solución", ha expuesto Sanjuán, que ha calificado de "fracaso del gobierno" municipal "la "decepcionante" reunión celebrada este jueves sobre las fichas urbanísticas.

Además, ha censurado la "falta de respeto" de la alcaldesa "por no presentarse a una reunión que había convocado ella" y ha manifestado que "muestra que o bien el tema no le parece importante o bien no quiere buscar un consenso con el resto de grupos políticos" aunque "no tiene mayoría en el pleno".

El edil socialista ha expresado su "decepción" por el encuentro de la pasada jornada y ha dicho que en él "se certificó que el gobierno municipal está dispuesto a no hacer nada para que el 3 de agosto" el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, "recupere todos los derechos urbanísticos sin necesidad de tener que cumplir con ningún compromiso --en alusión a los recogidos en las fichas y en el convenio-- ni, por supuesto, aportar ningún tipo de garantía --en referencia al aval--".

"HACER RESPONSABLE A LA OPOSICIÓN"

"Me daría vergüenza ser un responsable municipal que admite que está dispuesto a que el 3 de agosto nos tomen el pelo a todos por enésima vez. Creo que Catalá no está intentando llegar a un acuerdo, está intentando buscar una excusa y hacer responsable a la oposición de algo que no ha hecho ella: poner un cordón sanitario para que Lim no pueda engañar a esta ciudad".

Sanjuán ha manifestado que "ha quedado demostrado" que "el frente común de todos los grupos políticos" al que apelaba la alcaldesa "existe" y que "es el PP" el que "no se quiere sumar". "Podemos aprobar como Ayuntamiento las condiciones que entendamos que son buenas para la ciudad. Y se acabaron las excusas", ha resaltado.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha expuesto que en la reunión de este jueves se comprobó que "Catalá es una alcaldesa a la fuga y débil" que "ni apareció". "En Compromís reiteramos que no habrá ninguna negociación sin que se trabajen conjuntamente las fichas urbanísticas, que son los beneficios que se lleva el Valencia CF; el convenio, que son los beneficios para la ciudad, y los avales bancarios junto a la auditoría para saber el dinero que debe garantizar el club en esta obra", ha insistido.

"FUNDAMENTAL BLINDAR"

Robles ha afirmado que es "fundamental blindar" que "un gran proyecto" como Nou Mestalla "sea real, positivo para la ciudad y pueda avanzar". "Esta es la línea que vamos a seguir defendiendo. Es muy grave que Catalá no quiera asumir su responsabilidad y ceda al chantaje de Peter Lim. Su incomparecencia en la reunión demuestra que es una incompetente, que no quiere por resolver los problemas de la ciudad o que trabaja para otros intereses que no son los de València", ha dicho.

Juan Carlos Caballero ha reiterado que las fichas urbanísticas y el borrador de convenio de los que se habla son los mismos que propuso el anterior ejecutivo y ha criticado la "teatralización del desacuerdo" expresada por la oposición. No obstante, ha afirmado que se alegra de que el PSPV "acceda a la llamada al consenso" planteando su moción, sobre la que ha dicho que los 'populares' se pronunciarán cuando la vean.

"Vamos a salir del cacareo. Lo que nos interesa es que la ciudad tenga una posición única y que no haya ninguna cesión al club que perjudique los intereses de la ciudad", ha remarcado Caballero, que ha instado a ser "rigurosos". "Estudiaremos la mejor opción, lo que mejor garantice los intereses de la ciudad y comprometa al club", ha añadido.