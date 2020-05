El PSPV responde al PP: el Consell ha sido eficaz al comprar material y solo ha pagado el recibido

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Hacienda en Les Corts, José Muñoz, ha instado al portavoz de Sanidad del PPCV, José Juan Zaplana, a "dejar de expandir bulos y de propagar desinformación para atacar al Consell de Ximo Puig", que "ha sido eficaz en la compra de más de 600 toneladas de material sanitario de protección y solo ha pagado por el que ha recibido".

Así lo ha manifestado Muñoz en respuesta al portavoz 'popular', a quien ha explicado que la compañía a la que se contrató para adquirir material de protección ante el coronavirus, IDAT, "está compuesta por dos empresas con más de 17 años de experiencia en el sector de la industria de defensa y que son proveedoras habituales de la ONU y la OTAN".

"En ningún caso se trata de una empresa fantasma, ni siquiera de reciente creación: IDAT se registró en noviembre del año pasado, mucho antes de que supiésemos qué era el coronavirus y las empresas que la conforman han estado funcionando casi dos décadas", ha añadido.

El diputado socialista ha detallado que este expediente de contratación se activó el 20 de marzo, "en plena escalada de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y en un escenario de altísima demanda de productos sanitarios y escasa oferta en los mercados internacionales por la fuerte competencia para adquirir material sanitario de protección".

"No se ha pagado por material no entregado", ha dicho, sino que se aprobó un contrato de máximos para suministrar hasta 375.000 mascarillas y 10.000 litros de gel hidroalcohólico, en el que se especificaba que si por las circunstancias del mercado la empresa no podía entregar todo el material encargado, se abonaría solo el entregado. "Finalmente, el proveedor solo pudo suministrar 2.000 litros de gel, a 11,98 euros el litro, y eso es lo único que se le ha pagado, como estaba contemplado", ha aclarado.

"El afán de algunos dirigentes del PP por confundir sobre la gestión del Consell de Ximo Puig en la crisis es una irresponsabilidad", ha denunciado Muñoz, que ha destacado que la Comunitat Valenciana ha adquirido hasta el momento a China unas 608 toneladas de material sanitario para hacer frente a la pandemia, más del doble de toneladas que las recibidas por otras comunidades, como la de Madrid".

Así, ha concluido que "si quiere encontrar fallos en la respuesta ante la pandemia, el Partido Popular haría bien en empezar a buscar en comunidades en las que gobierna, que son ejemplos flagrantes de una gestión nefasta".