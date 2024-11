Puente destaca criterios de solvencia, disponibilidad y proximidad para adjudicar contratos de emergencia por la dana

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado que los criterios seguidos por la Dirección General de Carreteras para adjudicar los contratos de emergencia tras la dana en la provincia de Valencia han sido la solvencia de las empresas, su disponibilidad inmediata y que fueran mercantiles locales de Valencia.

Así lo ha detallado el titular de Transportes este miércoles en una rueda de prensa en València, después de visitar algunas actuaciones ejecutadas y en marcha para recuperar la movilidad en la provincia tras la dana, al ser preguntado por los criterios que están siguiendo para escoger empresas a las que adjudicar contratos de emergencias.

Puente ha recalcado que trabajaron "para que no se repitieran cosas que a veces suceden en emergencias", por lo que debían ser "muy pulcros". En este sentido, ha desgranado que siguieron los criterios de solvencia, para no elegir a una empresa que posteriormente comunicara que no podía realizar la obra o no tenía recursos, ya que debían tener en cuenta "lo urgente de las reparaciones".

Asimismo, ha añadido que las mercantiles debían tener "disponibilidad inmediata de recursos", porque se debía actuar "en tiempo récord". Al respecto, ha puesto en valor que "la reacción ha sido fundamental" y que, por ejemplo, en el caso del bypass provisional el procedimiento estaba en marcha en 24 horas.

Por último, ha recalcado que el tercer criterio es que fueran empresas locales, de Valencia, "por múltiples razones". Entre ellas, Puente ha argumentado que la cercanía ayuda a tener medios "más disponibles y más pronto", pero ha añadido que también lo han hecho "por implicación".

"En una tarea como la pendiente, nadie mejor que la gente de Valencia para hacer frente a la reparación. Afortunadamente, hay muchas empresas y muy buenas y, de momento, la respuesta es estupenda. Lo único que hace es acreditar que los criterios elegidos han sido acertados", ha subrayado el ministro.

Puente ha apuntado que, en estas primeras decisiones, han optado por los contratos de emergencia, tratando de "coger al mejor preparado en cada momento", sin que hubiera "oportunidad de abrir la oferta a más de una empresa".

No obstante, ha agregado que ahora llevarán a cabo procedimientos "más abiertos", con tres ofertas que opten a las adjudicaciones, aunque ha insistido en la importancia de "no eternizar", porque se trata de actuaciones para "reponer cosas que existían y eran necesarias para la vida de las personas".