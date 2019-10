Puig aboga por "buscar espacios de encuentro" tras el 10N que vayan "más allá de fronteras ideológicas"

Actualizado 07/10/2019 14:32:45 CET

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en un acto de precampaña del PSOE en Valencia a 2 de octubre de 2019 - Enrique Palomares - Europa Press

Enmarca al cambio de posición de Ciudadanos en "preecampaña" y critica su "'Contigo no me junto'": "Es infantilismo político"

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha sostenido este lunes por "superar la fronterización" tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre: "Tenemos que buscar espacios de encuentro que van más allá de lo que son las fronteras ideológicas", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Puig este lunes tras intervenir en la presentación de la escultura 'Cercle Berninià' de Andreu Alfaro, que se ha instalado en el Palau de la Generalitat.

El jefe del Consell ha sido cuestionado por la posición, por un lado, del expresidente del Gobierno Felipe González, que coincidió con Mariano Rajoy en un debate en defender la necesidad de alcanzar grandes acuerdos para lograr un gobierno estable en España tras las elecciones y, por otro, por la opinión del también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que este lunes ha descartado una gran coalición entre el PSOE y PP y se ha mostrado favorable a que el PSOE pacte con Podemos y Más País para configurar un gobierno progresista "en cualquiera de las fórmulas".

Para Puig, "esto no se trata de situarse en un campo o en otro". "Nosotros aquí (en la Comunitat Valenciana) hemos interpretado lo que dijeron los ciudadanos en una dirección determinada. Hay que ver lo que dicen los ciudadanos en las elecciones en España y en función de lo que digan habrá que ser consecuentes", ha valorado.

En este sentido, ha asegurado que él se siente "cómodo con un pacto progresista" en la Comunitat Valenciana, --"entre otras cosas porque aquí tampoco había demasiadas opciones", ha puntualizado-- y considera que se trata de "un espacio razonable para hacer avanzar" a esta autonomía.

"En España --ha continuado-- veremos lo que los ciudadanos finalmente deciden. Yo lo que sí que creo es que habría que superar en cualquier caso la fronterización, porque hay muchas cosas en las que podemos llegar a acuerdos".

En este punto, se ha referido a "cuestiones básicas" como la eutanasia, un tema sobre el que "si hay un acuerdo amplio, hay que hacerlo" o en otras "cuestiones fundamentales" como "la educación o cómo hacemos frente al Brexit o a los desafíos de la automatización, la robotización...". Por ello, ha apostado por "buscar espacios de encuentro que van más allá de lo que son las fronteras ideológicas".

"ESTAMOS EN PRECAMPAÑA"

Preguntado por el cambio de posición de Ciudadanos en cuanto a posibilitar un gobierno socialista tras los comicios, el presidente valenciano ha comentado que "estamos en precampaña electoral" y de aquí a las elecciones cree que "habrá distintos movimientos". "No sé, sinceramente. Lo que hay que garantizar es que no haya más bloqueos. Eso es de una lógica aplastante. La sociedad española no se merece el bloqueo", ha agregado.

En cualquier caso, ha puesto de relieve que "los ciudadanos van a hablar, pero esta vez desde luego no puede haber más que un gobierno y debe haber también un compromiso más allá del gobierno, que es fundamental".

A este respecto, ha añadido: "Para los grandes retos de este país no se necesita solo una mayoría suficiente para gobernar, se necesitan desde luego grandes consensos y una visión mucho más abierta de lo que se ha visto todo este tiempo. La fronterización y ese 'Contigo no me junto' y cosas así creo que eso es infantilismo político".

En cuanto a si con esta apelación a lograr "grandes consensos" se refiere a PP y Ciudadanos, Puig ha zanjado: "En general, todos tenemos que hacer un análisis autocrítico de lo que ha pasado. Por tanto, todo el mundo tiene que intentar encontrar su mejor versión".