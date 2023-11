Puig acusa al Consell de pretender "silenciar" la violencia machista tras asumir "el negacionismo de Vox"

Pide reflexionar para "avanzar en la superación" del machismo: "Es orwelliano hablar de violencia intrafamiliar"



VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado al Consell de "pretender silenciar el fenómeno discriminatorio" de la violencia machista tras "asumir el negacionismo de Vox". Frente a ello, ha pedido reflexionar para "avanzar en la superación" del machismo, ha calificado de "orwelliano" hablar de violencia intrafamiliar" y ha remarcado: "Se llama violencia de género".

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X (antes Twitter) con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el dirigente socialista ha llamado, en el marco de esta conmemoración, a "avanzar en la superación del machismo y su expresión más terrible, la violencia".

Para ello, ha pedido "reflexionar" tras acusar a la Generalitat de haber "asumido el negacionismo machista de Vox" y de pretender "silenciar el fenómeno discriminatorio de la violencia machista". De hecho, ha denunciado que el término violencia de género "ha desaparecido de los presupuestos de la Conselleria de Justicia".

En este contexto, ha lamentado que "la primera reunión" de la titular de este departamento, Elisa Núñez, de Vox, fue "con la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados", algo que ha considerado "un insulto a las mujeres".

"Han roto la unidad de esta causa apartándose de las pancartas que rechazan la violencia de género. Dos condenados por violencia de género han ocupado lugares de alta responsabilidad en el Consell y en la negociación del Gobierno valenciano", ha criticado.

"SER EQUIDISTANTE ES SER CÓMPLICE"

En este punto, Puig ha advertido de que "ser equidistante es ser cómplice con una violencia que ha provocado el asesinato de 150 mujeres en 20 años en la Comunitat Valenciana y que motiva 74 denuncias cada día, tres cada hora" en la región. Y se ha preguntado si esto "no los saca a la calle" ni "los hace reivindicar una sociedad en paz".

Por todo ello, ha exigido a la Generalitat que atienda "los acuerdos políticos, los avances legales y la concienciación ciudadana de los últimos 20 años, sin pasos atrás", y ha insistido en que los "primeros puntos" de una agenda valenciana "tendrían que ser el respeto democrático y la condena clara y el combate real ante la violencia de género".

"Como dijo Lluís Vives: 'No hay Libertad sin Igualdad'. Y como dijo Maria Cambrils: 'No exigimos piedad, sino justicia'. Ahora y siempre, igualdad", ha finalizado.

En un acto del PSPV este pasado viernes, Puig defendió que la lucha contra la violencia de género "no es una cuestión partidista", sino "de toda la sociedad", y apostó por llegar "a la causa del problema", porque ha argumentado que no se producen asesinatos "porque hay violencia", sino "porque hay una ideología hegemónica machista". Por ello, ha reflexionado que no se acabará con la violencia machista "si no se acaba con la ideología machista".

En este punto, sobre aquellos sectores "de la derecha" desde los que se acusa de emplear "la ideología de género", Puig recalcó que "efectivamente" hay un "problema ideológico" detrás de la violencia machista. "Esa es la cuestión", ha subrayado, por lo que ha apostado por "no dejar pasar los pequeños micromachismos y situaciones que pueden parecer no tan importantes" para atajar estos hechos.

Precisamente, en el marco del 25N, el PSPV ha impulsado la firma de un decálogo contra la violencia machista que promoverá en todos los municipios de la Comunitat Valenciana con el propósito de "seguir luchando" contra la "gran causa de la humanidad y la igualdad" que es "la erradicación" de esta lacra. "Alzaremos la voz ante quienes, desde cualquier espacio, niegan la violencia machista y echan gasolina al fuego que nosotros queremos apagar", han prometido los socialistas valencianos.