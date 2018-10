Puig asegura que Sánchez está "determinado" a aprobar esta legislatura un nuevo modelo de financiación autonómica

Publicado 26/07/2018 14:08:25 CET

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "absolutamente determinado" a que en esta legislatura se apruebe el nuevo modelo de financiación. Ha señalado que Sánchez, cuando dijo ante el Senado hace un mes que posiblemente el modelo no podría acometerse en estos dos años que restan, se "curó en salud" ante una cuestión "muy complicada" que no atañe solo al ejecutivo central.

Puig, que ha presidido en Alicante la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana, se ha pronunciado así, a preguntas de los medios este jueves en Alicante, sobre la posibilidad de abordar el nuevo modelo antes de las próximas elecciones generales y después de que el presidente de Asturias, Javier Fernández, tras reunirse con Sánchez, apuntara en ese sentido.

El president ha mantenido que en la conversación que tuvo con Sánchez, el viernes pasado, se mostró "absolutamente determinado a hacer todo lo posible para que el nuevo sistema se apruebe; se había de alguna manera curado en salud porque no es un problema solo del Gobierno, hay que propiciar un gran acuerdo".

No obstante, ha reconocido que es "muy complicado" pero "lo que no se puede, y lo dijimos desde el primer momento es que no vamos a dejar que se bajen los brazos", porque según ha insistido es "fundamental" para el mantenimiento del Estado del Bienestar y para el mantenimiento del autogobierno.

"Hay un déficit estructural de 16.000 millones de euros del conjunto del sistema, lo han dicho los expertos, y en el caso valenciano es evidente que es mucho peor porque estamos por debajo de cualquier ratio y en cualquier escenario", ha seguido.

Con todo, ha valorado "muy positivamente" que el Gobierno "entienda" que haya que trabajar "duro" y que haya "buena voluntad" y un "cambio de atmósfera de quien puede propiciar que se llegue a acuerdos".

Finalmente, Ximo Puig ha aprovechado para reclamar que, hasta que se logre ese acuerdo, se comience a "implementar medidas que hagan posible la superación de la crisis actual en cuanto a la desigualdad que se produce entre los distintos territorios de España".