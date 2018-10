Puig confía en que Compromís vote a favor de la senda de déficit porque es "leal" con los intereses de la Comunitat

Publicado 06/08/2018 11:29:13 CET

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este lunes que Compromís sabe que él no está de acuerdo con la abstención de la coalición el pasado mes de julio en la votación del techo de gasto porque no es "coherente" con los intereses valencianos y al respecto ha confiado en que en la próxima que se haga después de verano su socio en el Consell vote a favor porque es "un partido que está trabajando de una manera leal con nosotros por la Comunitat Valenciana".

Puig, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, ha garantizado al respecto que harán "lo posible por dialogar" para llegar a un acuerdo. Por ello, se ha mostrado "convencido" de que

pueden "ver cómo se mejora" la propuesta del Gobierno central pero "dentro de lo posible".

Así, ha recalcado que debe hacerse "un ejercicio de pragmatismo" porque al PSPV "también nos gustaría que hubiera un nuevo sistema y que de verdad el problema valenciano, que no es solo financiación, también es inversión y deuda, se pueda resolver".

Puig ha señalado que Compromís sabe que no está de acuerdo con la abstención porque no es "coherente" con los intereses de la Comunitat Valenciana. No obstante, ha explicado que no le ha pedido explicaciones porque respeta "absolutamente las decisiones que toma cada formación política".

En ese sentido, ha apuntado que la decisión en el Congreso "no era entre si teníamos más de 200 millones, que no era posible, sino entre nada o 220 millones".

Puig ha destacado así "el avance" conseguido por el Gobierno sobre el techo de gasto ante la Unión Europea es "positivo" y por eso no ve "coherente" la abstención de Compromís. Con todo, ha matizado que este voto se produjo en "un contexto en el que el PP ya había anunciado que lo iba a derribar". Con todo, ha mantenido: "Creo sinceramente que no se puede crear más confusión a la ciudadanía".

En ese sentido, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "va a hacer todo lo posible para que se cumpla con la ley" porque la reforma del sistema de financiación debería haberse aprobado en 2013 y el actual es "profundamente desigual" y "sobre todos medidas de transitoriedad mientras se trabajar por el nuevo modelo".

"Lo que me ha dicho Sánchez es que va a trabajar para que haya un nuevo sistema", ha señalado Puig sobre qué va a hacer el presidente del Gobierno. En cualquier caso, ha destacado que el "cambio de atmósfera" en las relaciones ya es "extraordinariamente positivo" porque "al menos ahora hay un diálogo franco y abierto".

Así, ha resaltado que ahora se habla de las reestructuración de la deuda, que supone "un lastre de 44.000 millones, y de "medidas antes de la aprobación del sistema". "Se abre una puerta a la transitoriedad y un itinerario al nuevo modelo que es irrenunciable", ha apostillado.