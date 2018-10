Puig tras la decisión de Ferraz sobre la candidatura de Rodríguez a Ontinyent: "La respeto aunque no la comparto"

Publicado 26/09/2018 13:10:08 CET

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSPV, Ximo Puig, ha señalado este miércoles en relación a la decisión de Ferraz de que el socialista Jorge Rodríguez, investigado en la Operación Alquería, no pueda ser candidato a la alcaldía de Ontinyent que no sabe "si es el momento procesal oportuno para tomar esa decisión" --que cree que no es "irreversible"-- y ha agregado: "Yo la respeto, aunque no la comparto".

"Es la decisión que ha tomado quien corresponde y es su decisión, pienso sinceramente que en estos momentos de lo que se trata es de saber exactamente qué hay en ese sumario", ha dicho en declaraciones a los medios, mostrando su deseo de que "lo antes posible se solucione la cuestión jurídica y se levante el secreto (de sumario) y a partir de ahí tomar las decisiones definitivas", porque la suspensión de militancia de Rodríguez, ha remarcado, es temporal.

Preguntado sobre si se ha sentido desautorizado por la dirección federal, ha indicado que sabe "qué limitaciones tiene cada uno en esta cuestión" y ha insistido en que para él lo más importante es "la representación del pueblo de Ontinyent y la garantía de todos los ciudadanos".

"Esta decisión yo creo que no es irreversible", ha apuntado Puig, que ha indicado que hay que esperar a que se levante el secreto de sumario para ver si de lo que se está hablando es "simplemente una decisión errónea en un momento dado en la designación de un consejo de administración".

Así, ha reiterado que en el momento procesal actual "es fundamental saber de qué se acusa" a Rodríguez y "entonces habrá una decisión definitiva". "Lo fundamental es saber finalmente en qué condiciones está Jorge Rodríguez para poderse presentar", ha concluido.