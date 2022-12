Puig sobre la decisión del TC: "Hay que abordar la situación desde la serenidad, pidiendo al PP que vuelva al diálogo"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Castelló - GVA - Archivo

CASTELLÓ, 20 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado respecto a la decisión adoptada ayer por el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados que "es un momento complejo, en el que, sobre todo, hay que abordar la situación desde la serenidad, la responsabilidad y la ética".

"Y eso hay que hacerlo pidiéndole al PP que vuelva a la senda de la responsabilidad que significa el diálogo, que es exigible para todas las fuerzas políticas, y lo que tiene que hacer la fuerza que está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es actuar en consecuencia", ha añadido.

Puig se ha pronunciado durante la tradicional Copa de Navidad de Ximo Puig con los medios de comunicación en Castellón.

"Creo que debe haber la máxima generosidad por parte de todos para salir de esta situación, pues la confrontación institucional no puede ser una vía de salida y hay que actuar también desde la perspectiva ética y personal de aquellas personas que tienen su mandato caducado y que se mantienen como si no pasara nada", ha subrayado Puig, quien ha indicado que "es una situación que atañe directamente no solo a su responsabilidad personal, sino también a una cuestión ética".

En opinión del jefe del Consell, "se trata de serenar el ambiente, la situación institucional no puede provocar que las expectativas de la ciudadanía estén vinculadas a la crispación que se está produciendo en el ámbito político, en el que no se puede ser equidistante y se provoca por quienes no cumplen la Constitución".