Puig defiende la remodelación del Gobierno: "El entrenador es el que hace el equipo y debe ver qué necesita"

Afirma: "Nos sentíamos bien con el Gobierno anterior y estoy seguro de que nos sentiremos bien con éste"

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este lunes la remodelación del Gobierno central: "En momentos determinados, el entrenador es el que hace el equipo y el que tiene que ver qué necesita para articular mejor la política. Lo fundamental del Gobierno son las políticas que hace".

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de la cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado: "Nos sentíamos bien con el Gobierno anterior y estoy seguro de que nos sentiremos bien con éste".

A su juicio, en estos momentos hay que apostar por la reactivación económica y social, por las transformaciones digitales, ecológicas y por un nuevo modelo económico, y para ello considera "importante" también "savia nueva, gente preparada y un equipo dispuesto y fuerte".

En esta línea, ha insistido en que es el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien tiene la capacidad de ver el momento de los cambios y su dimensión: "Confío en el presidente y creo que el resultado es positivo", ha apostillado.

Preguntado por si entiende la salida del Gobierno de Carmen Calvo, Puig ha manifestado que no puede ni debe entrar en este asunto: "Calvo es un activo fundamental del socialismo y del feminismo y ha hecho un gran trabajo al frente de la Vicepresidencia, y ahora en este momento probablemente hay otras caras que también pueden desarrollar la función", ha dicho.

Y sobre la salida de Iván Redondo, el 'president' ha indicado que no se encuentra entre quienes sienten "liberación" dentro del partido: "Las personas que pone el presidente en espacios muy propios merecen todo el respeto. Ahora personalmente me siento más próximo a Óscar López porque lo conozco y he tenido mucho trato con él en el pasado, pero eso es una cuestión de carácter personal".

"IGUAL DEL PSOE"

Puig, interpelado por si considera que el nuevo Gobierno es más del PSOE, ha respondido: "Es igual del PSOE que el anterior". A su entender, es un gobierno compartido con otra fuerza política y el objetivo es cogestionar la diversidad: "Todo lo que vaya en esa dirección es el camino que tenemos que buscar, la cohesión de la sociedad y superar la crispación en la que nos quiere situar un PP desbocado", ha apostillado.

"Yo creo que el secretario general del PSOE tiene que gobernar para todos los ciudadanos, más allá de las fronteras partidistas", ha añadido. "Tiene que gobernar para toda España, para todos los territorios y esa buena conexión con el partido es necesaria. Cuanto mejor sea, mejor traslado a todos los territorios y a todos los sectores", opina.

Por otro lado, preguntado por si considera que la elección de Isabel Rodríguez abre miras a otros problemas que no sea el catalán, Puig ha señalado que "el problema territorial de España no es Cataluña". "Es un conflicto abierto pero el problema va mucho más allá. Hay que hacer actualización del estado de las autonomías y son fundamentales los instrumentos federalizantes para la acción entre comunidades autónomas", ha añadido.

Así mismo, Puig se ha mostrado "contento" porque Sánchez haya elegido a Diana Morant para su Gobierno, "una alcaldesa joven, con coraje y con capacidad", y ha sentido que haya otras personas como Ábalos o Pedro Duque que "han hecho un gran trabajo" y que en estos momentos ya no están, "pero les agradezco lo que han hecho por el Gobierno y por la Comunitat", ha resaltado.

Preguntado, en este punto, si considera que el Ejecutivo pierde con la salida de Ábalos, Puig ha dicho: "Es el presidente el que sabe qué conviene en estos momentos para su equipo, para formalizar el diseño de las políticas. Ábalos es un activo importante del PSOE y desde el punto de vista de la Comunitat ha impulsado acciones muy importantes como la gratuidad de la autopista o el Corredor Mediterráneo, y ahora la persona que le sustituye espero que continúe trazando esa línea necesaria para España".