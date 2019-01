Puig ensalza a la Comunitat en Fitur como "aquello que uno quiere encontrar cuando intenta descansar"

Publicado 24/01/2019 14:03:28 CET

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado la colaboración entre administraciones públicas así como entre estas y el sector privado en el sector turístico, al tiempo que ha subrayado los valores del turismo en la Comunitat Valenciana, que, en su opinión, se presenta como una tierra "abierta, hospitalaria y amable" que, "en un momento en que parece que hay gente que está permanentemente enfadada", se mantiene como "un espacio de serenidad, una oportunidad para ese viaje, para aquello que uno quiere encontrar cuando intenta descansar".

Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano en su discurso del acto central del Día de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el que ha comparecido junto al secretario autonómico de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, y al que han asistido la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, o el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, entre otros.

También ha asistido el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, a quien tanto Puig como Colomer han reconocido por la obtención del distintivo de destino turístico inteligente. De hecho, el 'president' ha destacado la "trayectoria histórica" de esta ciudad y la ha situado como ejemplo de trabajo cooperativo entre diferentes administraciones y el sector privado.

Puig ha destacado las cifras de la Comunitat Valenciana en 2018, que ha recibido un total de nueve millones de turistas extranjeros, y 19 millones de españoles, algo que ha calificado como "un éxito de todos, no un éxito de nadie en concreto". "En una comunidad como la nuestra necesitamos caminar juntos, es la única manera de ser lo que quieren los ciudadanos, y lo que somos como comunidad", ha declarado.

No obstante, Puig ha alertado de la necesidad de "mejorar cada día". "Si no nos movemos, vamos hacia atrás", ha asegurado al tiempo que ha dicho: "Nadie puede estar en un estado de confort". "El que se cree que ya todo lo sabe es que no sabe nada, tenemos que aprender siempre de los otros y mirar en este Fitur propuestas muy interesantes. El mundo no es nuestro ombligo, somos una comunidad que no es proteccionista, que mira, que es abierta, que defiende lo que es pero que entiende a los demás", ha agregado.

De esta manera, ha apelado a la "capacidad de empatía" para "entender el mundo de hoy". "Vivimos el momento valenciano porque hemos sabido galvanizar distintas miradas, la diversidad es una enorme riqueza", ha señalado.

En esta línea, ha destacado la apuesta de la Comunitat por el turismo inclusivo, y ha considerado que este sector, "más allá de un target", es "una voluntad de que esta comunidad es de todas y todos, sin excepciones, sin que nadie se quede al margen". Además, ha remarcado que el modelo de turismo inclusivo valenciano es "un ejemplo" en Fitur y que es la comunidad "que más avanzada tiene" esta modalidad turística.

Por su parte, el secretario autonómico de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, ha destacado la planificación de su departamento para este 2019, en el que acudirá a 21 ferias nacionales, 29 internacionales y realizará más de 200 acciones turísticas, así como que potenciará su estrategia online. Por ello, ha señalado que "la tierra de las mil bandas no ha venido aquí a generar ruido, sino que ha venido con partitura y va a generar belleza".

"Este año hemos seleccionado una temática de alcance, una historia transversal porque queremos hablar de calidad, de cualificación, de innovación", ha señalado, y ha dicho, en referencia a la estrategia turística de la Comunintat que "ahora toca esforzarse más". "Toda la fruta que colgaba a poca altura ya ha sido arrancada, ahora toca llegar más alto", ha manifestado.

Colomer también ha destacado la "estrategia de transformación" de los destinos valencianos, y que la Comunitat "encabeza la inteligencia turística en el Estado". "Hasta el punto en que Fitur lo propone como modelo para el resto de España", ha incidido.

De esta manera, ha destacado los avances en tecnología turística y ha situado como "gran reto" la Smart Data Office, que "aglutinará agentes públicos y privados para impulsar nuestro sector desde la base del conocimiento y la inteligencia". "Ser un destino inteligente no te lo regala nadie, se pelea fuerte", ha enfatizado.