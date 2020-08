Puig exige a Bonig "no enredar": "Un expediente de emergencia no es una declaración de emergencia"

Destaca que la Comunitat Valenciana "está preparada" para hacer frente a los rebrotes gracias al Plan de contingencia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido este jueves a la presidenta del PP, Isabel Bonig, que "no enrede" porque "un expediente de emergencia no tiene nada que ver con la declaración de emergencia" sanitaria por la pandemia de coronavirus. "Es falso y grave y usted no puede confundirlo", le ha espetado.

Puig ha replicado así a Bonig, quien durante el pleno de Les Corts ha vuelto a insistir en reclamar la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para que dé explicaciones de por qué "ocultó" que declaró la emergencia sanitaria el 27 de febrero.

Así, el 'president', que ha recalcado que "siempre intenta decir la verdad", ha explicado que este expediente de emergencia para comprar material de urgencia se elaboró para "atender las previsiones" de la evolución de la pandemia y se redactó "en un momento en el que en la Comunitat Valencana había ocho casos". En aquel entonces, ha relatado, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "decía que esto era menor que una gripe porque no lo sabíamos".

Por ello, ha recalcado: "Bonig, usted no puede confundir un expediente de emergencia con la declaración de emergencia, usted no puede confundirlo". "Este expediente no tiene nada que ver con la declaración de emergencia, no enrede porque no tiene sentido. Es falso y es grave", le ha advertido.

Asimismo, Puig ha garantizado que la Comunitat Valenciana está "preparada, más preparada que el inicio de la pandemia", para hacer frente a la Covid, aunque ha advertido: "De esta crisis solo saldremos si cada uno hace lo que lo toca y sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias".

En ese sentido, ha mantenido que, hasta que se encuentre un tratamiento o una vacuna, prevista para finales de año, "la única salida es la convivencia" con el virus. Además, ha recalcado que

"la única manera de vencer la crisis económica es superar la sanitaria".

Por ello, ha recalcado que la Generalitat trabaja en esta desescalada "de acuerdo con los criterios de los expertos" y para ello ha elaborado un plan de contingencia para hacer frente a "las graves dificultades" que supone que la población vuelva a transitar por todo el país.

En ese sentido, el plan se centra en "encapsular los brotes, que hay y que habrá". Para ello, se ha incrementado el personal sanitario en un 16 por ciento y se han contratado 10.197 trabajadores para reforzar la sanidad. Además, ha destacado que la Comunitat es la que cuenta "más rastreadores", uno por cada 4.500 personas cuando la tasa óptima es de una cada 5.000.

Asimismo, se tiene capacidad para casi 19.000 camas de agudos, el doble del parque de camas ordinario, se han comprado 403 respiradores invasivos que permiten desplegar hasta 1.200 UCI y se dispone de hospitales auxiliares con una capacidad máxima de 1.580 camas y otras 156 en la antigua Escola de Enfermería de La Fe y se ha reforzado la infraestructura y el personal para incrementar la capacidad de realizar PCR hasta las 14.000 diarias si fuera necesario.

"RESERVAS SUFICIENTES"

Del mismo modo, ha destacado que existen reservas suficientes para cubrir las necesidades de material de protección de los departamentos de salud para los próximos seis meses, lo que supone tres veces más que la recomendación del Ministerio. En ese sentido, ha destacado que este material se ha adquirido en buena parte al 'cluster' valenciano con una inyección a las empresas valencianas de 46,2 millones de euros.

Por último, ha recordado que se ha activado un plan de extensión de la telemedicina en los centros con 2.000 puntos, se ampliará el programa de vacunación de la gripe y se han establecido protocolos de prevención de la enfermedad en los turistas, con la habilitación de un hotel por si fuera necesario acogerlos, y también en los protocolos en las residencias y para las campañas agrícolas. "Todo sabiendo la dificultad de la reacción, porque no sabemos todavía lo que representa la enfermedad ya que a cada uno afecta de una manera", ha evidenciado.

NEGOCIAR CON LOS MIR

Asimismo, respecto a la situación de MIR, que siguen en huelga indefinida, ha apuntado que "cobran más" que la media y aún así ha admitido que "cobran poco y necesitan cobrar más". Además, ha recalcado su voluntad de negociar, tanto en un espacio mutilateral de España, porque algunas de sus peticiones afectan a toda la nación, y también en el ámbito de la Comunitat.

"Nuestra voluntad es negociar y pactar porque son fundamentales para nuestros sanitarios", a los que ha recordado que se ha reconocido la carrera profesional y para ello se destinarán 120 millones al año.

ACUSACIÓN DE "MENTIR"

Por contra, Bonig ha insistido en que se ha "mentido a todos los valencianos" al no reconocer que existía una declaración de emergencia de finales de febrero, ha criticado que, pese a las contrataciones, la Atención Primaria "no funciona porque no han hecho nada para preparar el acceso al sistema sanitario" y le ha cuestionado por qué "no se sienta" a negociar con los MIR, que son "la generación más formada y que llevan 10 años formándose".

Del mismo modo, la síndic de Vox, Ana Vega, ha inquirido a Puig que "si tan magnífico trabajo están realizado por qué se manifiestan los MIR y por qué aumentan los contagios". "Algo mal se está haciendo", ha afirmado Vega, que le ha reclamado que destituya a "los incompetentes", a la consellera Mónica Oltra al frente de las residencias de mayores y a Ana Barceló al frente de la sanidad pública.