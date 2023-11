Puig a Mazón: "Si el PP quiere que acordemos lo primero que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento democrático"

El líder del PSPV acusa a Mazón de ser "solo" el 'president' del PP y no el de "todos los valencianos"



VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig ha advertido al 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante su oferta a todos los partidos con el objetivo de alcanzar una estrategia para "condicionar" los PGE a las necesidades de la Comunitat, que si quiere pactar "lo primero que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento democrático" .

"Si quiere que acordemos, lo primero que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento democrático y garantizar la convivencia", ha dicho Puig, que ha añadido: "Si le mantiene la cobertura a la extrema derecha, será difícil entenderse".

Así se ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha alertado de "falta de liderazgo" de Mazón en el Consell donde, a su juicio, ha quedado "claramente demostrado que la extrema derecha es la que manda" y ha lamentado que "Mazón ha decidido ser presidente del PP antes que el 'president' de todos los valencianos y valencianas".

"Renuncia a ser 'president' de todos los valencianos porque no se pone al lado del interés general de todos y de la defensa de la Constitución que tantas veces se hace referencia. Defender la Constitución es defender la convivencia, es defender la pluralidad", ha manifestado.

Asimismo, Ximo Puig ha asegurado que "el insulto permanente y la provocación es lo que no tendría que ocurrir nunca en esta sociedad" y ha afeado a Mazón que "haya dimitido de la defensa del interés general y de la ciudadanía".

ATAQUE A LAS SEDES SOCIALITAS

Además, ha criticado que "lo que no puede ocurrir es que esta incitación al odio que se está produciendo cada tarde frente a las sedes del PSOE, no tenga respuesta de la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, el líder socialista ha señalado que lo "deseable" para la Comunitat Valenciana es que "no existiera la extrema derecha en el Gobierno valenciano" y ha subrayado que el PP puede hacerlo pero que, mientras no lo hace, "como mínimo que se ponga al lado de la democracia y que condene lo que está pasando".

Preguntado por la publicación que compartió el primer teniente de alcalde de Xirivella (Valencia) y edil de Vox, Santos Santiago, en la que se animaba a participar en una protesta ante la sede de los socialistas en Ferraz en Nochevieja con la frase: "Tráete las uvas y tu bandera; las putas y la coca las pone el PSOE", Puig ha mostrado su "gran" preocupación ante estos actos que intentan "perturbar la convivencia democrática".

"Esta actuación demuestra lo que significa una visión de la historia totalitaria y una visión sectaria de la vida y esa actitud de insulto permanente, de provocación, es aquello que nunca debería ocurrir en una sociedad y que no puede admitir el Presidente de la Generalitat", ha aseverado.

"No le he oído decir nada de esta cuestión, que es una incitación al odio igual que lo que pasa todas las tardes aquí --en referencia a las protestas en las sedes socialitas-- y no tiene respuesta por la máxima autoridad de esta comunidad", ha concluido.