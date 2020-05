Puig pide unidad ante una oposición que le acusa de no tener un plan y le pide que cambie de socios

El 'president' advierte que "la confrontación no salva vidas" y tampoco las banderas son la solución

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reclamado este jueves unidad política en el pleno de Les Corts, ya que "la confrontación no salva vidas ni puestos de trabajo y no es la solución", mientras desde la oposición el PP le ha acusado de "no tener un plan" para el escenario post-Covid, Ciudadanos le ha pedido que "suelte lastre" y cambie de socios de gobierno y Vox ha asegurado que es la cabeza del Ejecutivo "del 'no va más' en la ruleta del despropósito".

La respuesta a la pandemia de coronavirus ha sido el tema principal de la sesión de control al 'president' de este jueves en el parlamento valenciano, ya que los tres partidos de la oposición han pedido explicaciones sobre la gestión realizada.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha preguntado cómo va a afrontar el Consell la crisis sin precedentes a la que la región se va a ver abocada y ha criticado, entre otras cuestiones, la falta de material de protección para sanitarios o que se dijera que la Comunitat pasaría a la Fase 1 cuando no fue así, reconociendo que "pudiendo hacer PCR no las hacían porque no era criterio para pasar". "Eso en derecho penal tiene una calificación jurídica, pero desde el punto de vista moral es indecente, indigno", ha añadido.

También ha pedido "justicia, memoria y dignidad" para las víctimas del coronavirus, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha criticado el eslógan del Gobierno central que dice que de esta crisis "salimos más fuertes" porque en realidad salen ciudadanos "más pobres y menos españoles".

El 'president' ha asegurado a Bonig que el Consell está trabajando para que nadie "quede al margen" en la salida de la crisis. Así, ha afirmado que la respuesta está siendo "proporcionada", reforzando el Estado del Bienestar, impulsando un acuerdo para la reconstrucción que sume "todas las miradas" y ha pedido a Bonig que, habiendo demostrado que es capaz de sumar y aportar, siga en esa línea.

"Eso es lo que necesitan los valencianos, la confrontación no salva vidas ni puestos de trabajo; la crispación no es la solución, usted decidirá si está en la solución o está en la crispación", le ha espetado.

La 'popular' le ha replicado que ha demostrado que "no tiene un plan" mientras el PP sí lo tiene. "Le dijimos que no está solo, pero la lealtad es bidireccional", ha advertido, para señalar que estará al lado de los valencianos que aún no han cobrado el ERTE o los autónomos que han quedado fuera de las ayudas. "Y mientras, usted y 330 intocables no han tenido ni un gesto de reducción de salario, reestructuración o donación", ha añadido.

Al respecto, Puig ha asegurado que el Consell tiene un plan y lo está desarrollando pero ha instado al PP a que exponga el suyo para poder incorporar las medidas que sean positivas. Ha advertido, en este punto, que no se puede hablar de bajar impuestos y al mismo tiempo aumentar el gasto, y tampoco se pueden implementar "medidas demagógicas".

PUIG CONVOCARÁ A LAS DIPUTACIONES

Ha anunciado que esta semana convocará a los presidentes de las diputaciones y a los ayuntamientos para que ese pilar "sea también fundamental en la salida de la crisis".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha preguntado a Puig en qué pueden "ayudarle" para que la Comunitat reciba el trato "que merece" ante esta crisis "dada la actitud de los socios con los que comparte gobierno y la política que está llevando a cabo el presidente del Gobierno central".

Cantó ha censurado que Puig acuda a Corts a hacer "de poli bueno" y después "suelte" como polis malos a sus diputados para "pasar el rodillo" y bloquear comparecientes en la comisión para la reconstrucción.

Además, se ha referido al "espectáculo lamentable" dado, a su juicio, por Compromís y Unides Podem y sus "peleas", por lo que ha vuelto a defender un gobierno de concentración, en España y en la Comunitat, formado por PSOE, Cs y PP, ya que sería "más útil que lo que tenemos ahora". De hecho, ha preguntado a Puig si cree que "es buena idea ir a Europa a pedir financiación de la mano de Compromís y Podemos".

"Los valencianos deseamos que acierten, nos va la vida y la economía en ello", ha aseverado Cantó, pero a su juicio Puig "no tiene socios, tiene lastres" que sufren todos los valencianos. "Deseamos ayudar, pero tiene usted que soltar lastre porque nos estamos hundiendo, solo así podremos despegar", ha concluido.

Al respecto, Puig ha reiterado que la mejor manera de contribuir es la unidad y el trabajo conjunto porque esto "no lo va a solucionar un gobierno solo, no hay un recetario, no hay un plan de nadie, hay un plan de Comunitat al que le convoco".

En la gestión de la pandemia, ha proseguido el jefe del Consell, se ha hecho "un esfuerzo enorme" con una acción coordinada desde los distintos departamentos en el marco de sus competencias. Ha rechazado que haya una línea entre "buenos y malos" y también ha incidido en que la relación en el seno del Botànic "no admite comparación con otras comunidades".

PROBLEMAS EN TODOS LOS GOBIERNOS

"¿Que hay problemas a veces en los gobiernos de coalición? Sí. Y en los de mayoría absoluta también. Pero la cuestión es trabajar juntos para salir de esta situación".

Además, ante las críticas de Cs sobre el cambio de fase y la realización de pruebas PCR, Puig ha insistido en que en aquel momento la Comunitat cumplía "escrupulosamente todo" y si el Ministerio de Sanidad cambió su posición "será su problema". Desde que se dijo que había que hacer estas pruebas a asintomáticos, ha continuado Puig, la Comunitat es "la que más ha crecido en las PCR".

El portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha comenzado su intervención recordando que ofrece su lealtad para luchar contra la pandemia pero no es "un cheque en blanco" ante una administración "irresponsable e incompetente" porque sería "traicionar" a los valencianos.

Así, ha preguntado a Puig qué valoración hacer de la gestión de esta crisis, tras la "burla" que supuso no pasar de fase en un primer momento, los afectados por los ERTE que no han cobrado o los hospitales de campaña "acabados y embalados para otra ocasión", además de los ancianos que han muerto en las residencias.

"EL SILENCIO DE LOS CORDEROS"

Para Llanos el Gobierno central y el autonómico lo han hecho "igual de mal" y ha subrayado que "solo hay una cosa peor que un gobierno incompetente, dos". "Es usted la cabeza de un gobierno del 'no va más' en la ruleta del despropósito, ha ganado el concurso de la indecencia en sanidad, seguridad, educación y justicia", ha dicho, pero ha recordado que "por encima del gobierno hay una revolución más grande a pesar de que la intenten sofocar a base de descrédito". "No vamos a permanecer en el silencio de los corderos", ha advertido.

Puig ha respondido que espera que "la revolución pendiente siga pendiente" porque "la mejor revolución es la democrática". Además, ha subrayado la necesidad de ir todos juntos en la reconstrucción porque "el golpe ha sido muy duro" y ha alertado de que "con un discurso absolutamente catastrofista no se va a ningún sitio".

También ha incidido en que el esfuerzo del Consell por los suministros ha sido "descomunal" y ha señalado que vuelve a pedir perdón, como ya hizo, pero la Comunitat ha dado "la mejor respuesta" posible aunque haya podido haber "insuficiencias". Ha recordado que se están haciendo "más PCR que nunca" y hay 478.000 personas en ERTE de las que han cobrado ya más del 90% y el resto lo harán antes de final de mes.

"En esta situación tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, no con banderas ni confrontación, se soluciona mirando de verdad por las personas y no por otras razones de esa revolución pendiente que espero continúe pendiente", ha zanjado.