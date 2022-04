Puig recalca que defiende "claro y raso" un nuevo modelo de financiación "gobierne quien gobierne en Madrid"

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado este jueves su defensa "clara y permanente" de un nuevo modelo de financiación autonómica "aquí y en Madrid" y "gobierne quien gobierne", pero ha recalcado al resto de grupos políticos: "Este partido se tiene que jugar en el Congreso de los Diputados, porque para su aprobación se necesita de una mayoría suficiente y algunos prefieren estar con el 'statu quo'".

En su intervención en la sesión de control de Les Corts, ha replicado así al resto de grupos que le han exigido que actué ya para conseguir un nuevo sistema de financiación, meses después de que el Ministerio de Hacienda presentara su borrador y de que no haya avanzado al respecto.

Puig, también líder del PSPV, ha insistido en que el Consell mantiene la hoja de ruta marcada desde el consenso mayoritario de esta cámara y están "actuando" en defender el cambio del modelo "siempre, gobierne quien gobierne en Madrid". "Claro y raso", ha subrayado.

"SE LO DIGO A SÁNCHEZ Y A FEIJÓO"

Sin embargo, ha replicado a la portavoz del PP, María José Catalá, que "por más que mienta", sabe "perfectamente que no puede haber un modelo de financiación nuevo si su partido no lo apoya". "Yo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo digo, es inaplazable la financiación, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo digo, es inaplazable la financiación".

En esta línea, en respuesta a su socio Compromís, Puig ha remarcado que el Gobierno valenciano defenderá el cambio del modelo "siempre, gobierne quien gobierne en Madrid". "Hay una realidad: necesitamos una mayoría suficiente en el Congreso a la hora de abordar la financiación", ha agregado y ha lamentado que "hay algunos que quieren estar con el 'statu quo'". "Tenemos que intentar mover a todo el mundo en una operación de calado para todo el país", ha defendido.

También en la réplica a su socio Unides Podem, ha instado a los partidos a colaborar para que la reforma de la financiación sea una realidad, advirtiendo que todos tienen su "responsabilidad". "Donde se tiene que jugar este partido es en el Congreso de los Diputados y en todos los ámbitos de gobierno territorial. Ahí nos tenemos que encontrar necesariamente", ha recalcado.

"DESPEJADO A CÓRNER"

Por contra, la síndica del PP ha señalado que "Sánchez ha despejado a córner la financiación autonómica" y "ustedes --ha espetado a Puig-- van diciendo mentiras sobre de quién es la culpa". "La culpa es de quienes gobiernan, piden un consenso con una comisión mixta con todos los grupos parlamentario y el presidente no mueven ni un dedo por la financiación de los valencianos", ha subrayado, para preguntar al 'president': "¿Va a pelear por la financiación y pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera?".

Al respecto, ha reprochado a Puig que es el presidente que "más consenso ha tenido en materia de financiación" y, sin embargo, "se va al palco del Bernabéu y no se toman medidas ni se pelea por los valencianos ni por la financiación". "Cuando pide grandes consensos y acuerdos en la pandemia y en medidas económicas, lo que se espera es dinamismo, energía y que pelee por los valencianos. Y usted ninguna de las tres cosas", le ha afeado.

Por parte de Cs, su portavoz, Ruth Merino, ha coincidido en criticar la nueva "patada" del Gobierno y del "bipartidismo" a la reforma de la financiación. Mientras, entre el Botànic, la síndica de Compromís, Papi Robles ha reivindicado que ya son "demasiados años" sufriendo la infrafinanciación y ha criticado que ese sistema caducado desde 2014 "no tiene consenso".

Además, ha señalado que "el bipartidismo español no sabe qué excusa más inventarse: la pandemia, la guerra..." y ha avisado que "no vale ninguna más", garantizando que presentarán iniciativas en Les Corts "a ver qué pasa en este parlamento, mande quien mande en Madrid". "Mi diputado y mi senador votarán lo mismo, no sé si todo el mundo que está en estas Corts puede decir lo mismo", ha agregado.