Reconstruyen dos nidos de águila perdicera destruidos por el incendio de la Sierra de Espadán - GVA

CASTELLÓ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Intervención en Altura del cuerpo de agentes medioambientales de la Generalitat, en coordinación con el Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000, ha reconstruido dos nidos de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) que resultaron destruidos por el incendio forestal que el pasado mes de julio quemó parte del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

La actuación tiene como objetivo recuperar las plataformas de nidificación y favorecer la reproducción de esta especie, catalogada en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana. La reposición de estas estructuras constituye un primer paso para facilitar la continuidad de la reproducción en los territorios afectados por el fuego y contribuir a la conservación de sus poblaciones, explica la administración autonómica a través de un comunicado.

Los trabajos se iniciaron poco después del incendio en cortados rocosos de difícil acceso, por lo que requieren técnicas especializadas de trabajos verticales en el medio natural. La intervención del Grupo de Intervención en Altura permite actuar directamente sobre estas paredes, donde la complejidad del terreno hace necesario disponer de medios humanos y técnicos específicos.

La planificación de cada actuación combina el conocimiento de la especie y de sus territorios reproductores con la preparación de los trabajos y los recursos necesarios para acceder a las zonas afectadas. Los agentes medioambientales realizan estas tareas, descolgados sobre las paredes rocosas, con el fin de reconstruir las plataformas de nidificación que fueron destruidas por el incendio.

Estas intervenciones se enmarcan en las actuaciones de conservación impulsadas por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para favorecer la recuperación de los territorios afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, registrado el pasado mes de julio.

La reconstrucción de los nidos se suma a las actuaciones que desarrolla la Generalitat para recuperar las zonas afectadas por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que quemó cerca de 9.600 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra de Espadán.

El conjunto de las obras de emergencia cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros, destinados a la recuperación forestal y de caminos, la reparación de las carreteras CV-219 y CV-223 y actuaciones para mejorar la seguridad en espacios que fueron afectados.