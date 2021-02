Los rectores reclaman "ya" el nuevo plan para tener una financiación estable: "No podemos esperar más"

Mestre recalca que es "una promesa del Consell del Botànic" y una "deuda" que tiene con las universidades como "pilar del bienestar"

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los rectores y rectoras de las universidades públicas valencianas reclaman "ya" la aprobación del nuevo plan de financiación que les permita disponer de una planificación de ingresos "estable". Advierten de que se trata de "una asignatura pendiente" del gobierno del Botànic que hay que resolver de manera urgente. "No podemos esperar más".

Así lo ha aseverado la rectora de la Universitat de València (UV) y presidenta de turno de la Conferencia de rectores de las universidades públicas valencianas, Mavi Mestre, en una entrevista con Europa Press.

La máxima responsable de la Universitat subraya que "el plan de financiación es una promesa del Consell del Botànic y una deuda que tiene con las universidades, ya que ha incrementado recursos en Sanidad, Dependencia y Educación no universitaria". "Quedamos las universidades como un pilar del bienestar social en docencia e investigación y los dos ámbitos necesitan inversión", subraya

Mestre recalca que la financiación ha de ser "adecuada a las necesidades actuales" e insiste en que las instituciones públicas de educación superior "necesitan financiación estable ya, este próximo curso".

"No nos vale ya que cada año en el mes de noviembre tengamos que estar detrás de la Conselleria diciendo 'a ver qué me das este año'. No podemos seguir así, porque no podemos hacer previsiones ni de plantilla ni de infraestructuras. Necesitamos una previsión a dos-tres años de los fondos que recibimos para poder priorizar, ahora vamos apañando lo que se rompe y no puede ser", manifiesta.

Preguntada por si la voluntad de la Conselleria de Universidades de diseñar este nuevo sistema --hay un grupo de expertos para este fin-- tendrá un final distinto al de, por ejemplo, el plan consensuado durante el gobierno 'popular' de Francisco Camps que no llegó a aplicarse, la rectora y portavoz ha declarado que "tiene que ser diferente esta vez; el gobierno del Botànic lo ha prometido".

VETERINARIA, "LA ESPINITA CLAVADA"

En este sentido, ha defendido que la pandemia de Covid "ha puesto de relieve la necesidad de una buena investigación que dé solución a los problemas", al tiempo que ha reivindicado la relevancia de una buena docencia y oferta pública. "El sistema público valenciano --ha argumentado-- debe ofrecer las diferentes opciones formativas" y, en este punto, ha reconocido que tiene la "espinita clavada" de la titulación de Veterinaria, "que no ha podido implantarse en la Universitat por falta de financiación" y de la que actualmente solo hay oferta privada en la Comunitat.

Además, ha abogado por que la financiación contemple que las universidades mantienen un patrimonio de infraestructuras e histórico-cultural; o complementos retributivos que no están recogidos. Asimismo, en los criterios debe incluirse el de número de estudiantes, pero también otros, como indicadores relacionados con resultados, investigación, patrimonio etc., ha enumerado.

A cambio, resalta Mestre, las universidades, evidentemente, están "dispuestas a rendir cuentas de cómo utilizan los fondos públicos": "Somos las primeras interesadas en emplearlos bien", ha afirmado.

La rectora ha concluido reiterando la urgencia del nuevo plan: "Si me preguntan qué es lo más urgente para las universidades públicas diría que un plan de financiación y que quiten la tasa de reposición para poder tener recursos, hacer política universitaria, estabilizar el personal y recuperar plantilla que hemos perdido".