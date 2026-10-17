Recuperan un caimán que se encontraba en el cauce del río en Sax

Imagen del caimán
Imagen del caimán - POLICÍA LOCAL SAX
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 16:20
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   ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Local de Sax (Alicante) han recuperado este sábado un caimán que se encontraba en el cauce del río, según ha informado este cuerpo en redes sociales.

   Tras la recuperación del animal, desde la Policía Local se han realizado las gestiones oportunas y se ha mantenido la coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del ejemplar para gestionar su traslado a un centro especializado en la atención y protección de animales.

   "Desde la Policía Local de Sax seguimos trabajando al servicio de nuestros vecinos y por la protección de los animales", asegura la Policía Local.

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