La remodelación de la Plaza de San Agustín de València saca a luz posibles restos de la antigua iglesia

Los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo con motivo de las obras de remodelación de la plaza de San Agustín y la avenida del Oeste de València han permitido localizar una serie de estructuras constructivas. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo con motivo de las obras de remodelación de la plaza de San Agustín y la avenida del Oeste de València han permitido localizar una serie de estructuras constructivas que podrían corresponder a dependencias de la antigua iglesia del convento de San Agustín.

A falta de que continúen los trabajos de excavación, los restos documentados, en concreto en el espacio comprendido entre la fachada principal de la iglesia de San Agustín y el muro pantalla del aparcamiento subterráneo, podrían identificarse con parte de las antiguas capillas de la iglesia, que fueron eliminadas durante la remodelación urbanística llevada a cabo para regularizar la plaza de San Agustín y permitir la prolongación de la avenida del Oeste, explican fuentes del Ayuntamiento de València.

Por el momento, los restos constructivos localizados parecen corresponder a estructuras de origen medieval, que conservan pavimentos pertenecientes a su última fase de utilización, inmediatamente anterior a la transformación urbanística de este espacio. No se descarta que, bajo estos niveles, puedan conservarse pavimentos anteriores correspondientes a las fases medievales originales de las capillas, apuntan.

Las mismas fuentes señalan que la iglesia de San Agustín cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que los restos arqueológicos que puedan identificarse como parte integrante de las antiguas capillas de la iglesia deberán considerarse vinculados al inmueble protegido y sujetos al régimen de protección patrimonial que corresponda.

RESTOS ÓSEOS ANTIGUO CEMENTERIO

Por otra parte, durante la intervención se han recuperado restos óseos humanos desarticulados y en posición secundaria, que podrían proceder del antiguo cementerio o fossar del convento. Estos restos habrían sido removidos y desplazados como consecuencia de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo y de anteriores intervenciones urbanísticas realizadas en la plaza.

Desde el servicio de arqueología se está ya trabajando para determinar cronológicamente los restos a hallados.