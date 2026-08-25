Archivo - Tren de la red de Cercanías, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrece 1.700 plazas adicionales en trenes de Cercanías para asistir a la Tomatina de Buñol (Valencia). El incremento de plazas se ha logrado mediante el refuerzo de siete trenes de Cercanías, tres con origen València y cuatro con origen Buñol.

Con destino Buñol, los trenes reforzados, que circularán en doble composición, con 558 plazas cada tren, saldrán de València Font de Sant Lluís a las 8.25; 9.25 y 10.45 de la mañana y en sentido València Font de Sant Lluís, saldrán desde Buñol a las 13.20; 14.00; 14.40 y 16.00 horas, según ha informado Renfe en un comunicado.

La estación de Buñol pertenece a la Línea C-3 de Cercanías del Núcleo de València. Con esta oferta especial, el número de plazas a disposición de los viajeros que deseen desplazarse entre Buñol y València en tren, el próximo miércoles, 26 de agosto, superará las 6.700 plazas.

A juicio de Renfe, los trenes de Cercanías se han convertido en "destacados protagonistas" a la hora de acceder hasta el centro de Buñol durante la Fiesta de la Tomatina. Su capacidad para facilitar una conexión cómoda hasta el centro de la población constituye una alternativa al transporte mediante el automóvil particular.