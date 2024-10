El reto de Roberto Perelló, el hombre más fuerte de España: arrastrar un tren de 152 toneladas y batir el récord mundial

VALÈNCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha recibido este viernes al burraniense Roberto Perelló, el considerado como hombre más fuerte de España y récord europeo de fuerza, al haber conseguido arrastrar dos camiones de cerca de 35 toneladas, y que ahora aspira a batir el récord de Europa y del mundo con un tren de 152 toneladas.

Así lo ha detallado, en declaraciones a los medios, tras ser recibido por Massó en su despacho en el parlamento valenciano. "Es un honor y un orgullo que me hayan invitado y espero volver con más buenas noticias", ha expresado.

El castellonense ha indicado que ya prepara su próximo reto, que se desarrollará en la ciudad de València, a falta "de un permiso", y que consiste en arrastrar un tren compuesto por dos locomotoras y tres vagones. Con ello, espera batir el récord de Europa y del mundo y ser "la primera persona que ha podido arrastrar un tren de esta magnitud".

En total, se calcula que el convoy tendrá una carga de unos 152.000 kilos y Perelló espera superar este reto "antes de acabar el año". Para ello, ha explicado que entrena "a base de camiones" para simular este peso.

"MERECE LA MISMA ATENCIÓN"

Por su parte, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que ha deseado suerte al burraniense en su nuevo propósito, ha resaltado que merece "la misma atención" que otros valencianos que hayan conseguido gestas destacadas. "Que las de Roberto no sean tan conocidas como las de otros deportistas y actividades no implica que no tengamos que darle la misma atención que al resto", ha afirmado.

Como ejemplo de ello, ha apuntado que a lo largo de este año en el cargo ha recibido a "gente muy diversa". "Siempre que nos hemos enterado de una gesta conseguida por un valenciano hemos tenido interés en conocerlo", ha señalado.