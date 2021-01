Ribó sobre los cinco años desde que saltó el caso Taula: "La Justicia es excesivamente lenta"

Catalá replica que "lecciones, poquitas" y recuerda el procesamiento de Fuset y la investigación de Rubio

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha lamentado este lunes que la "Justicia es excesivamente lenta" ya que este martes se cumplen cinco años desde que saltó el caso Taula, una causa derivada de Imelsa sobre el 'pitufeo' --presunto delito de blanqueo-- en el anterior grupo municipal del PP en el consistorio y sobre el que aún no hay conclusión de la instrucción, y ha considerado que, pasado este tiempo, "ya sería hora de que el tema se clarifique de una vez por todas".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes del pleno extraordinario sobre la EMT en el consistorio, mientras que la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que se pidan dimisiones por el incendio fortuito en las cocheras de la empresa pública, cuando la jueza instructora del caso, en la pieza separada relativa a Turisme Valencia, ha rechazado que pueda ser acusación porque la entidad podría ser responsable civil subsidiaria.

Por contra, la portavoz 'popular' en el consistorio, María José Catalá, ha pedido, también en declaraciones a los medios, que el Rialto no dé lecciones, ya que ha recordado que el edil Pere Fuset está procesado por el accidente mortal en el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros y el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, investigado en los 'zombies' de Imelsa.

"Nosotros siempre hemos dicho que uno de los peores defectos de la Justicia en el Estado español es precisamente su lentitud", ha dicho Ribó, quien ha indicado que, después de cinco años, "ya sería hora de que el tema se clarifique de una vez por todas, porque hay muchas causas implicadas en este ayuntamiento" y personas implicadas, como asesores del PP en la parte del 'pitufeo' y funcionarios municipales en otras piezas.

Por ello, ha insistido en que desde su grupo --Compromís-- "estamos muy interesados en que se clarifique, se recuperen todos los recursos que en su momento presuntamente se malgastaron y lo que queremos es que se acabe lo más pronto posible".

Por su parte, Sandra Gómez (PSPV) ha hecho notar que se cumplen cinco años del caso y hoy se ha conocido la decisión de la jueza de no aceptar a Turismo Valencia como acusación particular en la pieza que le afecta.

"Una fundación, cuyos fondos públicos que tenían que ir dirigidos precisamente a fomentar y a promocionar la ciudad como destino turístico y que se desviaron, que se sepa, y así lo ha declarado la jueza instructora a través de su auto, 600.000 euros a la empresa Laterne", cuyo responsable era amigo del exvicealcalde del PP, Alfonso Grau, para supuestamente financiar irregularmente las campañas del PP, según ha dicho.

NI "EXPLICACIÓN" NI "DISCULPA"

En este sentido, se ha mostrado "sorprendida" porque se pida transparencia por el incendio en la EMT en el pleno y "dimisiones y ceses por un incidente y un incendio fortuito", cuando "hoy no hayamos escuchado cualquier tipo de explicación, de disculpa o, sobre todo también, de autocrítica, con las ya acostumbradas formas de proceder y de gobernar del PP no hace tanto".

"A mí sí que me gustaría hacer una reflexión de que este ayuntamiento, seis años después desde que dejó el gobierno el PP, sigue pagando las consecuencias, no de una mala gestión como hoy se ha puesto de manifiesto, sino simplemente de una forma de gobernar corrupta", ha concluido, para afirmar que le hubiera gustado escuchar a la portavoz del PP "pedir perdón por el daño, no solo a la imagen de esta ciudad, sino también a las arcas públicas durante los últimos años" ya que esos 600.000 euros "seguramente vendrían fenomenal ahora para contribuir en un sector tan dañado por esta crisis sanitaria como es el turístico".

Por contra, Catalá, que ha asegurado que al PP le gustaría que se resolviera "cuanto antes" este proceso porque "ha sido un tiempo muy largo para personas que desde luego han sufrido muchísimo personal y profesionalmente", ha pedido al Rialto que no dé lecciones que no van a tolerar.

"Lo que no vamos a tolerar son lecciones de un gobierno que tiene a un concejal procesado por homicidio imprudente que permanece en su cargo; no vamos a tolerar lecciones de un partido que tiene a un subdelegado de Gobierno imputado por el mismo proceso de Taula", ha avisado, para añadir: "Aquí cada palo que aguante su vela, pero lecciones, poquitas, que en este ayuntamiento tenemos unos cuantos ejemplos que, desde luego, van mucho más allá de unos cuantos asesores de un grupo político". "Un subdelegado no está mal y un concejal procesado por homicidio imprudente tampoco está mal", ha concluido.