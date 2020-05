Ribó cree que no hubo aglomeración en la Basílica de València: "No hay comparación con Ifema en Madrid"

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado que cree que no hubo aglomeración ante la Basílica de la ciudad este domingo, cuando se mostró desde el templo una imagen de la Virgen de los Desamparados. "No se sacó la imagen de la Mare de Déu fuera de la Basílica y quien tenga que analizar los hechos, que analice. Mi impresión es que no hay aglomeración en comparación con Ifema Madrid".

Así lo ha aseverado el primer edil en una rueda de prensa después del pleno extraordinario en el que se ha creado una comisión no permanente para la reconstrucción de la ciudad con el fin de paliar los efectos de la pandemia de la Covid-19 y recuperar la normalidad lo antes posible.

Acerca de los hechos de este domingo, festividad de la patrona, ante la Basílica, Ribó ha comentado que en las imágenes que ha visto "no parece de forma clara que haya concentración ni una aglomeración muy importante de personas y, seguramente, aglomeraciones parecidas podrían verse en otras zonas de València".

Preguntado por si, entonces, ve "desproporcionadas" las palabras del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, --que criticó que la acción "generó un punto de concentración de personas" y anuncio que la Policía Local iba a trasladar los hechos a la Delegación del Gobierno para ver si se ha infringido el estado de alarma--, Ribó ha contestado: "Analizo hechos, no palabras, que son de las personas".

Ha añadido que, "evidentemente, el cardenal, el alcalde, la presidenta del gobierno de Madrid... todos tenemos la obligación de cumplir estas normas, que son fundamentales, pero creo que la situación no es la misma, sobre todo entendiendo que la fiesta de la Mare de Déu crea un impacto importante para miles de personas".