Ribó dice que se estudia una alternativa para los festivos escolares de Fallas "respetando los tres días"

Hace un llamamiento a las universidades para que también tengan "una actividad normal"

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, asegura que se esta estudiando "alguna solución alternativa" para trasladar a otra fecha los festivos escolares de Fallas si, finalmente, estos se declaran lectivos y siempre "respetando siempre" los tres días sin clase previstos.

Así lo ha aseverado el primer edil al ser preguntado, tras la reunión de la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento de Seguimiento del Covid en la ciudad de València, por qué va a pasar con la semana escolar fallera tras la recomendación de la Generalitat de que haya clase.

Al respecto, el primer edil ha recordado que está convocada para el próximo jueves una reunión del Consejo Escolar Municipal que es quien debe tomar la decisión.

"Desde la Conselleria de Sanidad nos piden que sería conveniente que, de alguna manera, no hubiera tres días de vacaciones, en la semana fallera. Es un tema que se va a plantear y que, en definitiva, tiene que tomar el Consejo Escolar. Nosotros estamos estudiando alguna solución alternativa que pueda, respetando siempre estos tres días, trasladarse a alguna otra fecha", ha explicado.

CALENDARIO

A Ribó se le ha preguntado también por los planes de las universidades, que en este momento, prevén mantener los días festivos de Fallas. En la Universitat de València, según marca su calendario académico y han confirmado a Europa Press fuentes de la institución, es festivo desde el 15 de marzo y durante toda la semana, mientras que en la Universitat Politècnica el 15 y el 16 son no lectivos y el 17 y el 18, festivos.

Ribó ha señalado que no puede hablar de las universidades porque "no tiene competencias" y eso depende "de los rectores y rectoras y de la autonomía universitaria", pero ha considerado que "sería bueno que, de la misma manera que lo pedimos para los colegios, las universidades entendieran que es mejor que en esa semana, si no hay Fallas, no tiene demasiado sentido que haya fiesta".

"Hago un llamamiento a todos los miembros de la universidad para que, de alguna manera, si no hay Fallas, haya una actividad universitaria normal".

Por otra parte, ha manifestado que, "a nivel municipal, hay una cosa que está decidida porque esta en el convenio, que es el festivo del 18 de marzo, y eso sí que no lo vamos a tocar".