Ribó dice que le parece bien que Villacís se interese por la noria gigante pero que en València no se creyó "rentable"

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que le parece "muy bien" que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, crea "rentable" acoger la noria gigante que en principio estaba prevista en la ciudad del Turia. Sin embargo, ha apostillado: "En València no lo consideramos ni interesante ni rentable y por lo tanto no consideramos esta situación como válida".

Los promotores del proyecto 'L'Ull de València' --la noria gigante que inicialmente estaba proyectada en la capital valenciana--, anunciaron el pasado mes de febrero que desistían de instalarla ante la "falta de compromiso" e "indeterminación" mostrada por las autoridades. Entre otros municipios que han mostrado interés por albergarla se encuentra Madrid.

Este miércoles, su vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, colgaba un tuit en el que manifestaba: "Trabajaremos para que Madrid tenga la noria más grande de Europa. Nos reunimos con los promotores del proyecto que desechó Ribó para buscar localizaciones para esta nueva atracción turística y cultural. Madrid es el refugio de lo que el populismo expulsa".

Preguntado por esta cuestión, Joan Ribó (Compromís) ha aseverado: "Me parece muy bien si a ella le parece rentable pues está en su pleno derecho, igual que la empresa está en pleno derecho de ir donde quiera. En València no lo consideramos ni interesante ni rentable y por lo tanto no consideramos esta situación como válida".

Sobre este tema se han pronunciado también otros dirigentes de la coalición valenciana, como el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, quien replicaba a Villacís en Twitter: "Hola Begoña, creo que te has quedado corta en tu lucha contra el PoPulismo, todavía puedes prometer: Circuito urbano de Fórmula 1; la visita del Papa; Ciudad de la Luz. No olvides decir siempre: 'No costará ni un euro a los madrileños'".

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví tiraba también de humor en el siguiente mensaje dirigido a la vicealcaldesa madrileña: "Ahora si contratas la noria gigante te llevas de regalo una macroampliación del puerto sin ningún estudio medioambiental previo. Llama ahora".

Por su parte, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollá, se ha sumado a la cuestión en estos términos. "Toda para ti, Villacís.

Los y las valencianas conocemos bien a los gobiernos de las cosas más grandes del mundo mundial y preferimos los gobiernos decentes al servicio de la gente".

CS: INVERSIÓN QUE "DEBE SER ATENDIDA POR EL ALCALDE"

Desde Ciudadanos, el portavoz en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha recordado que la formación 'naranja' pidió en el pleno que el alcalde recibiera a los promotores de la noria. "

"Cualquier inversión millonaria y que puede generar empleo en Valencia, debe ser atendida personalmente por el alcalde. Begoña Villacís y todo su equipo hace lo que Ribó (Compromís) no hizo en cuatro años", ha declarado.