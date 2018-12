Ribó dice que no se ha ocupado de los nuevos uniformes de la EMT y que este le parece un asunto accesorio

Publicado 14/12/2018 16:22:59 CET

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este viernes, preguntado por la polémica que han suscitado los colores propuestos para los nuevos uniformes de los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, que no se ha ocupado de este asunto y que le parece un tema accesorio.

Ribó, que se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con representantes del sector del taxi, ha comentado que no tiene mucha información al respecto y que ha conocido los modelos propuestos por fotografías publicadas en la prensa.

"De eso no tengo información más que las fotos que he visto en algún periódico. No tengo más información. Me parece una cosa bastante accesoria. Sinceramente, no me he preocupado de ese tema. No puedo dar más información", ha respondido el primer edil.

Los trabajadores de la EMT podrán votar en una encuesta el color de sus nuevos uniformes, después de que la compañía haya convocado un concurso para renovar la uniformidad, que no se convocaba desde 1990, y del que ha resultado adjudicatario El Corte Inglés.

Los cuatro colores a elegir son: rosa, pistacho, naranja o morado, una tonalidad que ha provocado malestar entre los representantes del colectivo.

Fuentes de la EMT han explicado que la renovación de los uniformes de sus trabajadores se enmarca en el concurso convocado para este fin y han asegurado que el pliego de condiciones que se pactó con los sindicatos "introducía modificaciones" en el vestuario.