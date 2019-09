Ribó lamenta el derribo del Forn de Barraca: "No era necesario, con ampliar la entrada era suficiente"

Publicado 27/09/2019 13:19:57 CET

Campillo: "Las imágenes desgraciadamente nos recuerdan a tiempos anteriores que querríamos que estuvieran pasados totalmente"

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha lamentado el derribo este viernes de la histórica alquería del Forn de Barraca para ampliar la V-21, tras desalojar a las personas que trataban de impedirlo, y ha reiterado que esta acción "no era necesaria", ya que, a su juicio, "con ampliar la entrada y no la salida era suficiente".

Así se ha pronunciado Ribó este viernes en declaraciones a los medios tras su participación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia. Allí, ha calificado el desalojo, que se ha producido este viernes y ha acabado con cuatro detenidos por la Guardia Civil, como "muy negativo".

"No entiendo cómo en un día como hoy, que es el día del medio ambiente --en referencia a las manifestaciones mundiales por el clima convocadas para esta tarde-- se dedican a hacer estas cosas. Yo creo que no lo han pensado bien, tiene un simbolismo fatal", ha aseverado.

Así, el primer edil ha incidido en que este derribo "no era necesario", ya que el Forn de Barraca se encuentra en el lado de salida de València de la V-21. "Hay tapones a la entrada, pero nunca he oído hablar de tapones a la salida, porque hay otra posterior".

No obstante, ha destacado "como parte positiva" que con las alegaciones del Ayuntamiento se consiguió "reducir el impacto de la ampliación en un 30 por ciento", pese a que sigue suponiendo un "impacto importante".

Por su parte, el vicealcalde de València y representante de Compromís, Sergi Campillo, ha lamentado lo ocurrido en la alquería y ha destacado que el proyecto de la V-21 "contraviene" la declaración de emergencia climática, porque "apuesta por un modelo de movilidad basado en el coche", y Plan de Acción Territorial de l'Horta.

"LAS IMÁGENES SON LAMENTABLES"

"Las imágenes vistas son lamentables y hacen daño. Por mi parte, manifestar esta sorpresa de cómo se han hecho las cosas. El Gobierno central debería atender más la visión y opinión de los municipios, en este caso de València, en aspectos que le afectan directamente, aunque sean de competencia estatal, este es uno de los casos", ha denunciado.

Campillo ha admitido que se trataba de un proyecto "muy avanzado", por lo que tenía "complicación administrativa", pero ha puntualizado que hay "un bien superior que es más importante, la protección de la huerta productiva".

"En la retina queda la máquina derruyendo una alquería de la huerta, imágenes que no habíamos visto desde hace muchos años y que, desgraciadamente, nos recuerdan a tiempos anteriores que querríamos que estuvieran pasados totalmente. Esta imagen nos golpea profundamente", ha lamentado, al tiempo que ha recalcado que no están de acuerdo en cómo se ha realizado el proyecto.

Asimismo, ha destacado que la ampliación "se podría haber hecho de otra manera" y ha recalcado que habían propuesto una alternativa "perfectamente viable", en la que solo se hacía el tercer carril en la entrada a la ciudad, con una "afección mínima" a la huerta, y planteaban no realizar el carril de salida.

"Evidentemente, el proyecto que se hace no es tan agresivo como el original, pero no es suficiente. Habíamos presentado una alternativa que reducía hasta un 60 por ciento la afección a la huerta y no es suficiente a nuestro entender", ha censurado y ha añadido que el carril de salida "no hacía falta".