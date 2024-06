Los ríos de la vida de Carolina Caycedo recorren por primera vez Europa con una exposición en el IVAM

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ríos de la vida de Carolina Caycedo recorren el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) con la primera exposición en Europa de la artista colombiana, que reúne las instalaciones, dibujos, performances, fotografías y vídeos realizados durante sus últimos veinte años de trayectoria.

La muestra 'Tierra de los amigos' --que se podrá visitar a partir de este jueves y hasta el 13 de octubre-- está coproducida con el Artium Museoa de Vitoria-Gasteiz e incorpora una nueva producción de Colectivo Cambalache, un dibujo de gran formato que reivindica las luchas "políticas" y "ambientales" del pueblo saharaui.

Así, en su primera exposición en Europa --que se ha presentado este miércoles la directora adjunta del IVA, Sonia Martínez, en compañía de la directora general de Patrimonio Cultura, Pilar Tébar, una de las comisarias, Catalina Lozano y la propia artista-- comparte una gran parte de su trabajo, que gira en torno a su investigación sobre los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias que se oponen a la construcción de infraestructuras energéticas en diferentes lugares del mundo.

Los ríos cobran gran protagonismo a lo largo de la exposición donde aparecen representados en múltiples formatos. En la serie de instalaciones colgantes 'Retratos del agua', que aluden a los ríos Santa Ana y San Gabriel, en Estados Unidos. La artista crea retratos de ríos como entidades vivas que, según afirma, "apuntan a la descolonización de la mirada, una crítica a la representación de la naturaleza a través del paisaje como algo externo a nosotros y no como sujeto político".

El título de la muestra, 'Tierra de los amigos' es el nombre 'muisca' del río Yuma, uno de los cuerpos de agua más importantes de Colombia. Aunque el trabajo de Caycedo se ha desarrollado en diferentes contextos, este río ha sido central para la praxis de la artista. "Los ríos son para Caycedo un bien común que heredamos, del que hacemos parte, que debemos cuidar y pasar a la siguiente generación", ha señalado Sonia Martínez.

De este modo, el título de la exposición también da nombre a dos obras de la exposición: un gran mural realizado con imágenes obtenidas por satélite que muestra el impacto provocado por la construcción de una gran presa en este río y es también el título de un vídeo en el que la artista sigue a personas de la comunidad afectadas por esta infraestructura, especialmente campesinos.

"PODEMOS GENERAR UN CAMBIO"

No obstante, lejos de considerarse a sí misma como activista política, se define como una artista que siente la responsabilidad de acercarse a esos señalamientos y cree que "siempre hay campo para más incidencia crítica" y que "desde cualquier disciplina podemos apoyar y acompañar los procesos de cambio".

"Yo no me considero una activista política. Soy artista y me ha costado muchísimo como mujer de color ser respetada en el mundo del arte. Además siento que el activismo es una palabra que nos quita agencia, como que solo los activistas pueden hacer un cambio y eso no es verdad, desde cualquier posición cultural, sea la posición que tenemos como mediadores, montadores, comisarios, administradores o artistas, dentro del campo cultural podemos generar un cambio", ha señalado.

En este sentido, ha agregado: "En países como el mío los activistas los matan y yo nunca he recibido una amenaza de muerte por el trabajo que hago, entonces estoy muy lejos de esas líneas de frente. Sí acompaño y siento que estoy muy cerca de ellas, pero nunca he sentido y he estado en peligro por hablar y decir lo que pienso".

Asimismo, ha indicado que busca que sus obras tengan "muchos puntos de entrada" para que el público pueda comprometerse con las ideas. Uno de los temas que destaca es el del espacio público que lo comprende, no solo desde un contexto urbano, sino también rural al cual pertenecen los ríos.

De este modo, Carolina Caycedo se acerca a temas globales como el calentamiento global, que nos afectan a todos como sociedad, desde lo local. "En la exposición de pronto puedo ver unas historias muy particulares que vienen de Colombia o que vienen desde mi propia práctica personal pero eso se puede aplicar a cualquier contexto", ha apuntado.

Durante su estancia en València ha podido conocer "los procesos de l'Horta, que son procesos históricos, y me resuenan a otros procesos en Latinoamérica, en ambos entendemos la importancia del cuidado de la tierra y la producción de alimentación sana". Aunque ese tema no está explícitamente en la exposición, "hay muchos puntos de entrada para poder pensar y espero que la audiencia local reflexione sobre sus aguas y sus ríos".

APROXIMACIÓN A LO GLOBAL DESDE LO LOCAL

Por su parte, la comisaria, Catalina Lozano, ha explicado que el trabajo en comunidad es otro de los aspectos claves de Carolina Caycedo. "Desde comienzos de su trayectoria se ha interesado, ha participado y generado formas de trabajo e intercambio colectivas, primero como miembro del Colectivo Cambalache y después en varios proyectos", ha subrayado.

Es el caso de 'Caminemos juntas' (2010), una carpa-instalación formada por prendas de ropa donadas y cosidas por habitantes de la ciudad de León que se exhibe en la muestra.

En otra parte de la sala sobresalen unas esculturas colgantes de gran formato realizadas con redes de pesca de las comunidades locales. De esta manera, a través de su estudio y de su trabajo de campo con comunidades afectadas por grandes infraestructuras y otros proyectos extractivos, "contribuye a la construcción de una memoria ambiental como espacio imprescindible para el clima y la justicia social", ha señalado Lozano.

Finalmente, la directora adjunta del IVAM ha indicado que una obra de la exposición se llevará a cabo el día de la inauguración, ‘Más allá del control’, junto a Alba Teresa Higuera Buitrago, Claudia García Giraldo, Erika Paez Manjarrés, Leonora Castaño Caro, Luisa Roldán Giraldo y María Esperanza Ramírez de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas.