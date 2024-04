Robles dice que Oltra es un "alto valor": "Compromís es su casa y será elegida democráticamente para lo que se proponga"

Ve "clarísima" la "síntonía" con Sumar para las europeas y dice que confía "plenamente" en quienes "deberán resolver sobre este tema"



VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València y portavoz de esta formación en el consistorio, Papi Robles, ha defendido que la exvicepresidenta del Consell con el Botànic Mónica Oltra es un "alto valor político" para la coalición, "como siempre lo ha sido".

Además, ha deseado que tras el archivo de la causa contra ella y sus ex altos cargos pueda "recuperar todo su espacio, sobre todo el personal", y ha asegurado que la coalición es "su casa" y que, llegado el momento, "democráticamente, será elegida para lo que se proponga" en el partido.

En declaraciones a los medios tras asistir al acto de inauguración oficial de València como capital española de la Economía Social 2024, celebrado este viernes en el Ayuntamiento, y cuestionada por las voces de cargos de la coalición que en las últimas horas han pedido a Oltra que regrese a la primera línea política, entre ellas el exalcalde de València Joan Ribó, Papi Robles ha recalcado que la exvicepresidenta "ahora está en un momento en que ha de celebrar una victoria, como también Compromís". "La cara la tenemos muy alta de saber que nuestra gestión es impoluta", ha defendido.

La edil ha reivindicado que Oltra es un "alto valor político" para Compromís, "como siempre lo ha sido", y por eso mismo ha deseado que a partir de este momento pueda "recuperar todo su espacio, sobre todo el personal". Por ello, ha pedido "no olvidar" que el archivo provisional de la causa abierta contra Oltra se acordó hace apenas unos días, este mismo martes: "Creo que debemos dar espacio a las personas para tener los sentimientos que toquen".

En cualquier caso, ha recalcado que Oltra "está en su casa" porque Compromís "es su casa" y ha avanzado que, llegado el momento, en el partido, "democráticamente, será elegida para lo que se proponga, como siempre hemos establecido en los espacios democráticos".

En este punto, Robles se ha preguntado si "otras personas que tienen causas" abiertas en los juzgados "pueden decir lo mismo, como por ejemplo con --el 'expresident' de la Generalitat Francisco-- Camps. "Me pregunto qué hará el Partido Popular con él", ha cuestionado.

ELECCIONES EUROPEAS

Por otro lado, preguntada por si ha podido conversar con Yolanda Díaz sobre la confección de las listas para las elecciones europeas, en el contexto de las aspiraciones de Compromís a tener un puesto de salida --figurar como mínimo entre los cuatro primeros puestos--, Robles ha asegurado que ha hablado con Díaz solo para "agradecerle la realización de este evento y todo el apoyo que da" desde su Ministerio a las políticas sociales, "como es en este caso a la generación de ocupación social y solidaria". "Este es el espacio que yo he compartido con Yolanda Díaz, el espacio orgánico no lo hemos compartido", ha aclarado.

En este marco, ha considerado que ella "no es la persona que se tiene que dedicar a eso", sino de lo que hace la alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, y de "defender que el Ayuntamiento dé respuesta a las necesidades de la gente que vive en la ciudad". Al margen de ello, ha subrayado que hay "otras personas" en Compromís que "se dedican a eso" en las que ella confía "plenamente" y que serán las que "deberán resolver sobre este tema".

En cualquier caso, Robles ha considerado que el "mejor acuerdo" para las europeas será el que "represente mayorías de izquierdas en Europa". "A partir de ahí, cómo se ha de configurar no lo sé", ha reconocido la edil de Compromís, que ha indicado que desde la dirección de la coalición no le han dicho "nada" porque "tampoco" ha preguntado, puesto que ha explicado que ella no forma parte de la misma.

"Yo no soy dirección de Compromís", ha insistido. "La única cosa que he comentado es que a Mónica --Oltra-- le trasladé mi felicitación y mi enhorabuena, que es lo que toca. A mí los pasillos no me gustan, me gusta hablar directamente con la gente", ha enfatizado.

"LA OTRA PARTE NO LA CONOZCO"

Y preguntada por si durante este viernes se producirá algún encuentro con Compromís para avanzar en las negociaciones de la candidatura a las europeas, ha afirmado "no saber lo que hará" la coalición. "Sé lo que Papi Robles está haciendo, que es que voy a ir a saludarla y hablaremos un ratito. La otra parte no la conozco", ha manifestado.

En este marco, ha incidido en que este viernes "quien ha venido aquí es la vicepresidenta del Gobierno y lo que ha hecho es dedicar unas palabras a la gestión que ha hecho Compromís --durante en su etapa en el gobierno municipal-- y, de manera muy explícita, el exalcalde Joan Ribó".

De cualquier modo, ha subrayado que la "sintonía" entre los dos proyectos --Compromís y Sumar-- está "clarísima", aunque ahora "estamos en un espacio institucional" en el que Díaz ha hecho "unas declaraciones institucionales".