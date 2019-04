Rodríguez: "Se ha constatado que no hay nada más pero no seré nunca la excusa para que puedan dañar al PSOE"

Actualizado 17/04/2019 14:08:20 CET

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, ha recalcado este miércoles que el levantamiento del sumario de Alquería ha demostrado que este caso se utilizó para "tratar de hacer mal" a los presidentes Ximo Puig y Pedro Sánchez porque se ha demostrado que "no hay nada más". No obstante, ha explicado que abandona el partido porque, se ha justificado, "yo desde luego no voy a ser nunca la excusa para que puedan dañar al proyecto socialista".

Rodríguez ha señalado al respecto que el levantamiento del secreto del sumario ha constatado que "no había nada más" y que este caso se utilizó, sobre todo por el momento político, para "el 'pin, pan, pun' de la política y tratar de hacer mal a Puig y a Sánchez". "Pero yo desde luego no voy a ser nunca la excusa para que puedan dañar al proyecto socialista", ha recalcado.

En ese sentido, ha comentado que este martes fue "un día agridulce" porque fue "bueno" ya que se comprobó la desproporción" de la operación pero también "triste" al tener que abandonar el PSOE tras 20 años.

Así, ha explicado que, por un lado, fue "un día bueno" porque "después de diez meses de calvario hemos conseguido acceso al sumario en el que se constata esa desproporción que en su día ya denunciamos en la operación policial" ya que "en ultimo término lo que está en duda en la legalidad o no de siete contratos de unas personas que iban a trabajar a Divalterra".

Además, ha recordado que se tata de una empresa en la que, según un informe de la Intervención del Estado, "ya habían unas 600 personas que habían entrado sin ningún tipo de proceso de selección".

OPERACIÓN NO JUSTIFICADA

Por tanto, ha expuesto que aquellas voces que en algún momento decían aquellos de "algo más habrá" o "cuando el río suena agua lleva" lo que "ha quedado constatado es que no hay nada más ni esa operación policial estaba justificada". Asimismo, ha cuestionado que el levantamiento del secreto de sumario sea justo el día de antes de la presentación de candidaturas municipales "no parece que sea una casualidad más".

No obstante, ha recalcado que también ha sido un día "agrio" por tener tomar la decisión de dejar un partido en el que ha militado más de 20 años de su vida. "No es, desde luego, una situación agradable sino muy complicada", se ha lamentado.

Con todo, ha recalcado que "lo importante es saber dar un paso al lado y continuar trabajando para la gente de Ontinyent y estar allí donde la gente crea".