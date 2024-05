Rodríguez dice que el problema de la vivienda es "complejo" y que se está abordando con más oferta y más financiación

Señala que la ocupación es un problema "residual" y pide que en el debate en España no se incluyan discursos xenófobos



CASTELLÓ, 16 May. (EUROPA PRESS) - -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado hoy que el problema de la vivienda es "complejo" y requiere de soluciones "también complejas". Al respecto, ha señalado que se está abordando desde el Gobierno con más oferta de vivienda pública y más financiación.

Así se ha manifestado Rodriguez ante los medios de comunicación durante la visita que ha realizado hoy al grupo Porcelanosa al ser preguntada al respecto.

"Desde que tomé posesión como ministra de Vivienda me dedico a mirar al futuro, pero sin perder de vista de dónde veníamos, de errores que no podemos ni debemos volver a cometer", ha apuntado la titular de Vivienda. Rodríguez ha subrayado que el problema de la vivienda se están abordando desde distintas vertientes, "una de ellas es disponer de un mayor número de viviendas públicas en España, lo que implica la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación".

"En la Comunitat Valenciana este esfuerzo se materializa en el entorno de 27.000 nuevas viviendas que hemos puesto en marcha con el esfuerzo del Gobierno, de las que alrededor de 3.000 son de nueva construcción", ha dicho.

Así mismo, la ministra ha apuntado que van a poner más financiación, "que contribuirá a la posibilidad de comprar, ya que en muchos lugares el alquiler no soluciona el problema e, incluso, el alquiler es el problema". Así, ha recordado que han puesto en marcha 2.500 millones de euros en avales para jóvenes y familias con menores a cargo, "que supondrán una facilidad para aquellas personas que, teniendo empleo, lo que les falta son ahorros para que el banco pueda otorgarles la hipoteca, por lo que les ayudaremos con el aval del Estado".

En este sentido, Rodríguez ha apuntado que ya está cerrado el acuerdo con el ICO y que el Ministerio está entablando distintos diálogos con las entidades financiera, "que han mostrado su disposición a participar de este programa para dar esas hipotecas".

OCUPACIONES

Respecto a las ocupaciones de viviendas, la ministra ha lamentado que en los últimos debates electorales, y "precisamente" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "haya utilizado algo que no es un problema hoy en España, pues el CIS apunta que entre los principales problemas de los españoles está el acceso a la vivienda, pero no la ocupación, que es un problema residual".

"Lo que no se puede hacer en ningún caso es relacionar este tipo de acontecimientos que son ilegales, y que por tanto hay que perseguirlos, con la condición de las personas que comenten estos delitos, como se ha hecho, introduciendo en el debate en España discursos xenófobos que no son lo que nuestro país representa, que no están en el debate ciudadano y que nos alejan hacia una posición de una derecha cada vez más en la extrema derecha, y eso no es saludable para la democracia española".

Según ha dicho, su "ocupación y preocupación" coincide con la preocupación de los españoles, "que está en el acceso a una vivienda digna y asequible". "Para ello tiendo la mano a todas la administraciones, ponemos más recursos que nunca en las políticas públicas de vivienda, y debemos ir dando solución a lo que de verdad es un problema, como esas zonas tensionadas o la aparición de apartamentos turísticos, en muchos casos ilegales, y que hay que perseguir", ha finalizado.