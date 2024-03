Rodríguez-Piñero (PSPV) no volverá a presentarse a las europeas tras 10 años "construyendo una UE más valenciana"

Asegura que devolvió lo cobrado del Puerto tras conocerse la incompatibilidad: "Si lo hubiera sabido, no lo habría aceptado"



VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero dará "un paso al lado" y no volverá a formar parte de la lista socialista a las elecciones europeas del próximo 9 de junio tras 10 años "constuyendo una Comunitat Valenciana más europea y una Unión Europea más valenciana", y aunque no ha aclarado el futuro de su carrera política, ha manifestado: "No me voy a quedar jubilada".

Rodríguez-Piñero ha realizado este anuncio en su conferencia en el Nueva Economia Forum, donde ha señalado que deja paso a otros compañeros y compañeras para que "sigan trabajando con tesón por la Comunitat Valenciana y una Unión Europea más justa".

La eurodiputada ha defendido que su trabajo se ha basado en "intentar promover una visión progresista de las relaciones comerciales en este mundo tan complejo" con una "defensa cerrada del multilateralismo" y que la voz de los sectores productivos valencianos "se escuche alta y clara en Bruselas".

Preguntada por su futuro, ha señalado que es eurodiputada hasta el 16 de julio y tiene seis meses de incompatibilidades, pero después verá "dónde puede ser útil". "No me voy a quedar jubilada, voy a pasar a otro nivel, desde donde seguiré aportando lo que pueda aportar", ha señalado.

"Me voy satisfecha del trabajo hecho", ha señalado y ha destacado haber conseguido que la agricultura valenciana "sea más escuchada y más tenida en cuenta" y con una industria "más competitiva y más sostenible". Sin embargo, ha recordado que lleva "20 años trabajando fuera de la Comunitat Valenciana" en los que ha tenido "largas jornadas y reducidos fines de semana" y ahora "quiere que su familia la tenga a su lado". "Vengo aquí porque quiero dormir en València todas las noches", ha concluido.

INCOMPATIBILIDAD

Por otra parte, preguntada por la incompatibilidad en su cargo en el Consejo de Administración del Puerto de Valencia y la devolución de las dietas que percibió, ha señalado que lo hizo "antes de Navidad", "al día siguiente de recibir la notificación.

En este sentido, ha subrayado que, de haber conocido la incompatibilidad, "no habría aceptado" el cargo. "He estado más de ocho años realizando mi trabajo, en cuanto me enseñaron la incompatibilidad era claro, no había duda", ha añadido. "No sé por qué no lo vieron antes ni por qué lo hicieron público si no era con el fin de denostrame", ha manifestado. Por ello, ha señalado que "quien actuó de esa manera es que tiene que regularizar la situación".