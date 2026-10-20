Roger Llanes sustituirá a Pilar Bernabé al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el consejero de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, visitan el Puesto de Mando Avanzado de Vall d'Uixó, a 27 de julio de 2026, en Vall d'Uixó, Ca - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero agrónomo Roger Llanes será el nuevo delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana en sustitución de Pilar Bernabé, que encabezará la candidatura del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha confirmado la propia dirigente socialista en una entrevista en 'TVE', donde también ha destacado de su sucesor que es una persona "bien conocedora" de la Comunitat Valenciana por su labor en el comisionado de la dana.

El nombramiento de Llanes, con experiencia en la administración pública y en el PSPV-PSOE, se aprobará previsiblemente este martes en la reunión del Consejo de Ministros.