Rovira dice que cumplirán el Acuerdo de Plantillas según disponibilidad presupuestaria:"El dinero no podemos inventarlo"

El conseller enmarca la denuncia de Compromís en el intento de "hacer caer" la consulta sobre la lengua base en los centros

CASTELLÓ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha señalado este jueves que la Conselleria cumplirá el Acuerdo de Plantillas "en función de las disponibilidades presupuestarias". "El dinero no podemos inventarlo", ha dicho.

Rovira se ha manifestado así ante los medios durante la visita que ha realizado al edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial en Castelló, al ser preguntado por la denuncia de Compromís ante la Fiscalía contra la Conselleria de Educación por presunta prevaricación y desobediencia al "incumplir" el mandato del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre los Acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el anterior Consell del Botànic con los sindicatos.

Según ha subrayado, "este fue un acuerdo que firmó el Botànic estando en funciones y sin ningún tipo de memoria económica". "Nosotros lo cumplimos el primer año porque básicamente consistía en mejorar e incremenamos el número de plazas, pero esta segunda parte del acuerdo no es para mayor dotación para el alumnado, sino que va hacia caminos como la codocencia, con lo cual esta Conselleria no está de acuerdo; la reducción de horarios en los equipos directivos y otra serie de cuestiones que entendemos que no eran necesarias", ha añadido.

"Por eso denunciamos y el juzgado inicialmente dio la razón al convenio a pesar de nuestros argumentos, lo que respetamos, pero iremos cumpliendo el acuerdo, que curiosamente concluye el 30 de junio, en función de las disponibilidades presupuestarias", ha señalado Rovira.

"El dinero no podemos inventarlo", ha indicado el conseller, quien cree que Compromís, desde la dana, está jugando "un papel descabezado" y considera que "todo es consecuencia de que el próximo mes los padres van a elegir en toda la Comunitat la lengua base para sus hijos". "Al final va a ser un sistema equilibrado y en aquellas zonas que son castellano hablantes se va a acabar la imposición de asignaturas en valenciano. Lo que sí que hacemos es fomentar que no pidan la exención a través de los títulos que estamos dando", ha apuntado.

El problema real, según el titular de Educación, es que lo que están buscando -Compromís- es "hacer caer esa encuesta", y se ha preguntado "por qué Compromís no quiere que los padres dedidan por sus hijos, sino que quieren ser ellos los que decidan en qué lengua. Los niños son de los padres, no de ningún partido político".

PROTESTA

Varios miembros de STEpv-Intersindical Valenciana han exhibido una pancarta en la puerta del edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial, en la que se podía leer 'Per l'escola pública, més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat', los cuales han increpado al conseller con gritos como 'Rovira dimisión', "Mazón a prisión', 'En valencià volem estudiar', o 'Volem plantillas a les escoles'.

Preguntado por esta protesta, el conseller ha insistido en que "no hay detrimento del valenciano". "No voy a decirle a los padres qué idioma quiero que voten porque a mi me da exactamente igual, lo que quiero es dejar libertad a los padres y, al final, en las zonas bilingües, que son la gran mayoría en la Comunitat, será un sistema equilibrado donde la diferencia será de un 20 por cien entre los dos idiomas, donde los alumnos cursarán los dos idiomas con algunas especificidades como por ejemplo que la asignatura de matemáticas será siempre en la lengua base elegida".

"El sindicato mayoritario no quiere que sean los padres quienes decidan que más carga de un idioma u otro quieren para sus hijos, quieren decidirlo ellos, y eso se llama imposición", ha apuntado Rovira, quien ha subrayado que desde la Conselleria lo que se hace es "dejar libertad para que los padres decidan". "Yo nunca diré a ningún padre qué idioma debe votar, pero ellos sí que lo dicen", ha concluido.