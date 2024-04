Rovira niega recortes en las EOI y asegura que se han "reordenado" y "reducido" grupos que "no eran necesarios"

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha negado que su departamento haya aplicado "recortes" en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunitat Valenciana y ha recalcado que lo que se ha hecho es "reordenar" y "reducir" algunos grupos que "no eran necesarios".

El responsable de política educativa del Consell ha contestado así a las acusaciones de recortes en la oferta en la enseñanza de idiomas que han lanzado varios sindicatos docentes que, además, han hecho un llamamiento a participar en una protesta prevista para este miércoles.

Al respecto, Rovira ha expuesto: "En este curso que estamos actualmente, se ofertaron 94.000 plazas, de esas plazas se cubrió sólo el 61% de la oferta que existía. Y además de ese alumnado, a lo largo del curso un 32% abandonaba, con lo cual estamos en unos porcentajes mínimos".

Asimismo, hay detallado que hay enseñanzas, como el árabe, donde "el porcentaje de plazas sin cubrir llega al 71%", igual que en ruso, o el rumano, que también lo ofrecemos, "donde el porcentaje de plazas sin cubrir es del 82%".

"¿Qué necesidad hay de mantener esa amplia oferta que no se cubre?", ha planteado el conseller, que ha resaltado que se ha procedido a "reorganizar grupos, nada más, porque no se elimina ningún idioma".

En el caso de español para extranjeros --donde sí se observa que un menor porcentaje de plazas desiertas, "pero aún así tiene casi un 10% de puestos sin cubrir", ha aseverado-- se va a impartir también en las escuelas permanentes de adultos, de manera que la Conselleria "se compromete a asumir el cien por cien de la demanda".

"Y lo que hacemos en otros idiomas --ha continuado-- es reducir algunos grupos porque no eran necesarios, reordenar". "¿O es que el deseo era contratar gente aunque no hubiera alumnos? No lo sé. Lo que hacemos es reordenar, no hay ningún recorte", ha reiterado.