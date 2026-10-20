Ryanair volará de Castellón a Memmingen para sustituir la ruta a Berlín tras el cierre de la base en la capital alemana

Avión de Ryanair en Castellón - GVA

CASTELLÓ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Ryanair ha anunciado este martes una nueva ruta Castellón-Memmingen (con dos vuelos semanales) para el verano de 2027, que sustituirá la ruta a Berlín tras el cierre de la base en la capital alemana.

Según ha informado en un comunicado, tras la reducción de la programación de Ryanair en Berlín como consecuencia de ese cierre, la ruta Castellón-Berlín dejará de operar y sustituirá esta conexión por un nuevo servicio a Memmingen, situada en el sur de Alemania, "que complementará la actual ruta a Düsseldorf y garantizará que Castellón mantenga una sólida conectividad con el mercado alemán, clave para la región".

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha afirmado que, junto con el servicio actual a Düsseldorf, "esta nueva ruta garantizará el mantenimiento de las conexiones" de Castellón con Alemania, "un mercado muy relevante para la región". La nueva ruta a Memmingen comenzará a operarse dos veces por semana a partir de marzo de 2027.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el aeropuerto de Castellón y la aerolínea han acordado la puesta en marcha de esta nueva ruta regular, que operará con dos frecuencias semanales a partir de finales de marzo.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que el acuerdo alcanzado con la aerolínea "garantiza la conectividad del aeropuerto de Castellón con uno de sus principales mercados internacionales a través de un nuevo destino con un elevado potencial de demanda".

Asimismo, ha detallado que la incorporación de esta conexión "afianza la posición del aeropuerto en el mercado alemán y amplía la cobertura geográfica de su red de destinos en este país".

En concreto, la nueva ruta a Memmingen conectará Castellón con el sur de Alemania. El destino, situado en el estado federado de Baviera, "dispone de una amplia área de influencia que abarca importantes núcleos económicos y turísticos de la región, entre ellos el área metropolitana de Múnich".