La Safor es la más afectada por las lluvias en la mañana de este domingo:Más de 200 l/m2 en Real de Gandia y Rafelcofer

LLuvias en Real de Gandia - AVAMET

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comarca valenciana La Safor está siendo la más afectada en la mañana de este domingo por el episodio de lluvias que ha puesto en aviso rojo el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. Así, hasta las 12.30 horas han descargado 208,2 l/m2 en el Real de Gandia y 203,4 l/m2 en Rafelcofer, según datos de Avamet.

Asmismismo, se han registrado en Benirredrà 194,8 l/m2; en Gandia (Marxuquera) 183 l/m2; en Barx (la Drova) 169,5 l/m2; en Palma de Gandia (Marxuquera) 169,4 l/m2; en Beniflà, 167,4 l/m2 o en Alfauir 153,2 l/m2.

El litoral sur de Valencia y norte de Alicante están este domingo en aviso rojo, peligro extraordinario, por lluvias a partir de las 10.00 horas que pueden dejar acumulados en 24 horas de hasta 400 l/m2 en algunos puntos y de 200 l/m2 en 12 horas. En el noroeste de Gandia se pueden acumular en una hora 90 l/m2, según la previsión de Aemet.