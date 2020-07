Sagunt detecta indicadores "muy bajos" de Sars-Cov-2 en sus aguas residuales y pide "extremar precauciones"

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sagunt han detectado que desde el viernes han aparecido indicadores "muy bajos" de restos de coronavirus en las aguas residuales de la localidad, "después de días con resultado negativo", por lo que han pedido "extremar las precauciones".

Según ha indicado el consistorio en un comunicado, "solo han sido dos indicadores y además son muy bajos porque corresponden a 30.000 unidades genómicas (restos de virus) por litro de agua residual analizada, cuando meses atrás la cantidad era de 1,2 millones de unidades genómicas por litro".

El alcalde, Darío Moreno, ha indicado que "no hay rebrotes, pero no podemos bajar la guardia". Los datos recogidos por Aigües de Sagunt en los análisis de aguas residuales sirven "para detectar en cualquier momento un mínimo atisbo de coronavirus y es especialmente importante porque una persona que tiene coronavirus, a través de sus residuos, se puede identificar la presencia del virus en un margen de uno o dos días desde que ha contraído la enfermedad, en cambio, dado que la enfermedad no presenta síntomas hasta aproximadamente el séptimo día, eso nos permite tener un margen de mejora", ha explicado.

Con el ánimo de ser transparente y ofrecer toda la información, Moreno ha informado a la ciudadanía de que el valor de alerta en el análisis de aguas residuales está en 35.000 unidades genómicas. "Nosotros estamos por debajo, pero es importante que entendamos que el coronavirus sigue aquí y que no se ha ido, por lo tanto debemos extremar las precauciones para que nuestros negocios sigan abiertos y no volvamos a esas limitaciones tan estrictas", ha manifestado.

El delegado de Aguas, Pepe Gil, ha reforzado el mensaje del alcalde tranquilizando a la población pero apelando a que tomen medidas "por nosotros y por los que viven a nuestro lado, para asegurarnos de no transmitir o que no nos transmitan la enfermedad".

En cuanto a la labor del Ayuntamiento, Gil ha asegurado que está "intentando acotar de dónde han podido venir los casos para detectarlos precozmente y actuar" y ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad de las personas".

Debido a los resultados obtenidos, se van a intensificar los análisis de aguas residuales, además de vigilar más estas aguas en la zona de Almardá en época vacacional y en las residencias de mayores.

Por su parte, la Policía Local también está evitando cualquier tipo de aglomeración, sobre todo de jóvenes. Por último, el alcalde ha señalado que "lamentablemente seguimos viviendo en tiempos de la Covid-19 y parece que a veces se nos olvida".

"La Policía Local está haciendo un gran trabajo y nosotros seguimos informando para que se sigan todas las instrucciones y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias pero, aun así, tenemos momentos puntuales en los que no toda la ciudadanía cumple con la normativa".