La sala Ultramar reabre el 17 de septiembre con más medidas de seguridad y recuperando programación

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Ultramar de València arrancará una nueva temporada el próximo 17 de septiembre reforzando las medidas de seguridad frente a la Covid19 y recuperando programación que tuvo que ser cancelada por la pandemia.

Control de aforo, limitación del espacio y venta de entradas online son algunas de las medidas que se aplicarán "en un año que se prevé especialmente complicado para el sector cultural", reconocen los responsables del espacio cultural en un comunicado.

"Después de 8 años de trabajo, sin duda esta es la temporada que más trabajo está implicando para todos, queremos que la gente vuelva confiada a los teatros porque el teatro es fundamental para las personas, para hacernos preguntas, para cuestionar la realidad y cuestionarnos a nosotros mismos," señalan desde la sala.

En este sentido, el trabajo no se ha detenido desde que el teatro tuviera que cerrar las puertas allá por el mes de marzo. "Se ha trabajado en marcar y elaborar protocolos de seguridad que permitan al público volver seguros a las salas de teatro, tendremos un acceso limitado, con venta de entradas online y el espacio marcado, además, procederemos a realizar tareas de desinfección diariamente, para garantizar no solo que la vuelta es segura, como ya se ha demostrado en otros eventos culturales donde no se han producido brotes, sino para hacer que la estancia del público en nuestro espacio aporte toda la confianza posible", explican.

Así, el 17 de septiembre Ultramar reabre sus puertas al público recuperando aquellas piezas que quedaron pendientes la temporada pasada.

'Odet y las otras', de la creadora valenciana Anna Albaladejo, una pieza que reflexiona sobre el trabajo sexual, será la encargada de abrir temporada y lo hace ofreciendo además, un coloquio que tendrá lugar el 18 de septiembre y una función accesible en lengua de signos el 19 de septiembre.

A partir del 24 del mismo mes, podrá verse el estreno de 'Salmon Fiction', de la compañía El perro verde y texto de Julia Suay que estará durante dos semanas en cartel hasta el 4 de octubre.

'Las mañas' con texto de Paco Zarzoso, estrena en la sala su versión larga para sala del 8 al 18 de octubre y 'Umbral' también de Zarzoso es la encargada de cerrar el mes desde el 22 hasta el 1 de noviembre.

Desde la sala recuerdan que todas las entradas tienen un precio de 10 euros en venta online y que los viernes mantienen el día del espectador con entradas a 9 euros. Las localidades ya están a la venta en la web de la sala www.salaultramar.com.