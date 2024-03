Salvador Navarro (CEV) pide que se active "pronto" el Plan Simplifica para facilitar el "progreso económico y social"

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha reivindicado que el Consell ponga en marcha "pronto" el Plan Simplifica porque las empresas "lo van a tener más fácil y eso se traducirá en progreso económico y social".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de celebración del segundo Día de la Empresa de la Comunitat Valenciana, que ha clausurado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha acogido un diálogo entre la CEO de la editorial Sargantana y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, Paz Navarro, y la CEO de Cuplé, Antonia Pastor.

Navarro ha dedicado las primeras palabras de su intervención a las víctimas del incendio de Campanar y ha prometido que "las empresas de la Comunitat continuarán apoyando en todo lo que sea necesario" a las familias.

El dirigente de la patronal ha valorado que la Generalitat "acompañe" al empresariado en los "momentos duros" que está viviendo y reivindique su papel en la sociedad. Según ha asegurado, los empresarios están "orgullosos" de su trabajo pero "no lo tienen fácil".

Así, ha indicado que los empresarios del sector primario están orgullosos de que su sector "nos da de comer", pero al mismo tiempo "maltratados por las políticas agrarias europeas".

Del mismo modo, ha afirmado que el empresariado del metal se mostrará orgulloso de las cifras históricas que ha registrado el sector, pero "se quejará porque están teniendo serias dificultades para encontrar talento y retenerlo", y un transportista "presumirá de su papel esencial", pero "agobiado por la falta de conductores y competencia desleal".

Además, ha añadido que en Castellón pueden "sacar pecho" por la apuesta de la cerámica por la descarbonización y la innovación, pero sufren "la falta de ayudas estatales" ante la grave crisis del sector. Para Navarro, "el camino está lleno de retos pero infinitas posibilidades".

"CONTAR BUENOS CUENTOS"

Por otro lado, el presidente de la CEV se ha hecho eco de las palabras pronunciadas hace años por la catedrática de Ética y directora de la Fundación ÉTNOR, Adela Cortina, según la cual la empresa tiene que sintonizar con sus públicos y dotarse de una narrativa empresarial, "contar buenos cuentos, porque si no otros los contarán por nosotros".

En ese sentido, Navarro ha señalado que "la Comunitat Valenciana tiene muy buenos empresarios que pueden contar buenos cuentos" y que las empresas valencianas "son responsables porque sí, porque esa es su forma de hacer y así lo tienen integrado en su cultura".

Igualmente, ha puesto en valor que las empresas privadas son las responsables de generar el 91% de la inversión total ejecutada en España y aportaron más de 31.000 millones a las arcas públicas a través del impuesto de sociedades.

"No se trata de respetar y cumplir las obligaciones fiscales, legales o ambientales, porque eso ya se da por supuesto, sino de empujar a la empresa hasta las cuotas más altas de competitividad y hacerlo atendiendo a principios éticos que contribuyan a aumentar la calidad de vida de la sociedad", ha destacado.

EMPRESARIAS EN "MUNDOS DE HOMBRES" QUE "SACAN VALOR"

La intervención de Salvador Navarro ha estado precedida por un diálogo en el que la CEO de Sargantana, Paz Navarro, y la CEO de Cuplé, Antonia Pastor, han compartido sus experiencias a lo largo de su trayectoria profesional.

La responsable de Cuplé se ha mostrado "encantada de ver tantas mujeres involucradas en el mundo empresarial y de la política" porque cuando inició su trayectoria "no veías a ninguna". Ha señalado que el sector del zapato es "un mundo de hombres" y que ella tenía claro que quería tener "una empresa de mujeres" en las que ellas fuesen quienes tomasen las decisiones y estuviesen en el mando. Con una plantilla en un 90% femenino, se ha mostrado satisfecha de haberlo logrado y de haber apostado por el "'made in Spain'", porque está muy valorado en el exterior.

Paz Navarro ha explicado que fundó Sargantana con 30 años y que no sabe "si el momento adecuado para emprender existe", pero ella sintió que era "un ahora o nunca". Entre sus mayores desafíos, ha citado que "a veces" por ser una mujer joven "no te toman en serio y sientes que tienes que mostrar más para que se valore lo mismo". "Intento no hacerme pequeñita, sacar valor y ponerme en mi sitio", ha indicado.