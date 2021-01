Sanidad deriva 34 pacientes no Covid a hospitales privados para aumentar la capacidad de ingresos en la pública

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado este lunes que su departamento ha derivado 34 pacientes no Covid a hospitales privados con el fin de aumentar la capidad de ingresos en los centros públicos.

Así lo ha detallado en una rueda de prensa para informar de la evolución de los casos de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, en la que ha precisado que, en todo caso, se trata de pacientes no afectados de coronavirus. Son, ha dicho, urgencias o cualquier otra cuestión "no demorable".

De acuerdo con sus datos, uno es un paciente del Hospital de Sagunto; dos del Clínico de València; 12 de La Fe; dos de Requena; uno del General de València; otro de Elda; once de La Ribera y cuatro del Hospital de la Vega Baja.

Estas derivaciones se enmarcan en el acuerdo de colaboración que se estableció al principio de la pandemia con la sanidad privada, con la que han contado en este periodo y a la que ha agradecido su "predisposición".

HOSPITALES DE CAMPAÑA

Por otro lado, la consellera, que si bien ha reconocido que la incidencia en la Comunitat Valenciana es "altísima" ha dicho que lo que le preocupan son los ingresos, ha explicado que la Generalitat tiene preparados los hospitales de campaña que se pusieron en marcha al principio de la pandemia, por si fuera necesario su uso.

De este modo ha concretado que hay 80 camas dispuestas en el de Alicante, otras tantas en Castellón y 145 en Valencia, que pueden ser duplicadas. Estos centros, en conexión con los principales hospitales de cada capital, se utilizarán cuando se necesiten más camas UCI, por lo que trasladarán allí aquellos pacientes que presenten una evolución favorable para ganar espacio en el hospital. Pero, ha incidido, no se llevarán camas UCI a los hospitales de campaña.

Barceló ha avanzado que, por ahora, no se plantean utilizar hoteles medicalizados que se pusieron en funcionamiento en la primera ola. "No. Por ahora no nos lo planteamos", ha dicho y ha insistido en que los hospitales de campaña ya están preparados por si tuvieran necesidad de traslados de otros hospitales, no solo de las tres provincias sino de cualquier otro departamento de salud.