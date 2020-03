Sanidad descarta trasladar usuarios de residencias a hoteles y destaca que aún quedan 3.255 camas libres

Barceló señala que están vigilando un posible brote de una residencia de Requena e inspeccionando un piso-residencia del arzobispado

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha descartado el traslado de residentes de centros de mayores no contagiados por el coronavirus a hoteles medicalizados ya que consideran que no es el espacio adecuado para ellos por su seguridad y porque, además, ha recalcado que en estos momentos todavía quedan libres 3.255 camas en hospitales de toda la red asistencial de la Comunitat.

En ese sentido, Barceló, en rueda de prensa, ha explicado que los dos hoteles medicalizados que se pondrán en marcha en Valencia se reservan en exclusiva para pacientes leves de Coronavirus, que serán allí atendidos por médicos y enfermeras.

Por ello, ha aclarado que no se plantean el traslado a estos hoteles de mayores no infectados por el virus, como han planteado otras comunidades como Madrid, dado que por la edad de estos usuarios suelen tener asociadas otras patologías y consideran más conveniente respetar el aislamiento dentro de las propias residencia. "De momento no se contemplan otro escenario", ha explicado.

Así, ha insistido en que no se plantean otros usos para esos hoteles cuando además en la Comunitat aún quedan 3.255 camas libres --730 en la provincia de Castellón, 1.286 a la de Alicante y 1.239 a la de Valencia--.

Barceló ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad" porque en la Comunitat Valenciana "tenemos capacidad". Asimismo, ha explicado que hay un comité para poder distribuir los pacientes por las UCI disponibles y en ese sentido ha recalcado que se "habla de la red sanitaria valenciana en su conjunto" sin importar el origen provincial del paciente. "Todos los recursos asistenciales se ponen a disposición de todos", ha garantizado.

De igual modo, ha asegurado que se disponen de "suficientes ambulancias", pero ha admitido que puede haber retrasos porque cuando se traslada un caso sospechoso o positivo después debe desinfectarse.

RESIDENCIAS y HOSPITALES DE CAMPAÑA

Por otro lado, ha confirmado que Salud Pública visitó este miércoles una residencia de València en pisos del Arzobispado y ha señalado que se adoptarán "las decisiones oportunas" cuando finalice su inspección. Asimismo, ha confirmado otro brote en una residencia de Requena (Valencia) que "ahora mismo está bajo vigilancia".

Barceló ha aclarado que están "coordinados" con la conselleria de Políticas Inclusivas y que a su departamento de Sanidad le compete la asistencia sanitaria.

Así, ha recordado el protocolo de intervención de una residencia y ha aclarado que por el momento solo se encuentran en esta situación las de Alcoi, donde han fallecido 28 residentes, y la de Torrent, en la que han muerto 11 usuarios.

Por otro lado, ha garantizado que los módulos de los hospitales de campaña comenzarán a montarse junto a la Fe el próximo miércoles y el viernes próximo junto a los Hospitales Generales de Castellón y Alicante.

Así, estos momentos se está acondicionando la parcela y "trabajando a marchas forzadas" para que los trabajos de instalaciones se concluyan en el tiempo previsto y pueden arrancar su actividad.

No obstante, ha aclarado que "no es necesario que estén las 500 camas disponibles" para poder comenzar a trasladar pacientes y el personal, "sino que se irán incorporando conforme las necesidades se requieran" porque los hospitales están llenos, pero ha insistido en que por el momento aún quedan camas libres.

Del mismo modo, ha explicado que Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-Real se ha adaptado para habilitar 36 habitaciones para poder derivar allí a los pacientes leves, mientras que los graves se quedarán en el Hospital.