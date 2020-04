Sanidad pide no ir "de golpe" el lunes a por mascarillas para no saturar las farmacias: "No se van a acabar"

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha lanzado este sábado un "mensaje de tranquilidad" a la población y ha pedido a los ciudadanos que no acudan "de golpe" el lunes a retirar mascarillas de las farmacias para no provocar una "saturación" de los establecimientos. "No se van a acabar", ha asegurado.

Así lo ha manifestado este sábado durante una comparecencia junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras visitar el hospital de campaña anexo al hospital La Fe de València.

Este lunes, 20 de abril, comenzará el reparto de mascarillas en las farmacias a mayores de 65 años y personas que forman parte de grupos de riesgo. Al respecto, Barceló ha apelado a la "responsabilidad" para que se acuda a las farmacias "de forma escalonada" y se recoja este material cuando se necesite.

La consellera ha subrayado que "no se trata de retirarlas el lunes" y "de golpe" porque si las personas destinatarias de este material "están dentro de casa no necesitan esa mascarilla". "No es necesario retirarlas todas el mismo día, no se van a acabar", ha insistido.

Del mismo modo, ha aclarado que "no hay ningún problema" si e sun familiar de una persona mayor o de riesgo el encargado de retirar la mascarilla con el SIP del beneficiario. "Pido que cuidemos de todos nuestros mayores", ha señalado Barceló.

"No vayamos de golpe a las oficinas de farmacia ni saturemos el servicio", ha insistido, antes de recordar que las farmacias no solo dispensan mascarillas sino que también mantienen su servicio de proveer medicación.