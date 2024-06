Sant Vicent abrirá un racó popular en Hogueras y Barracas con conciertos de La Habitación Roja y Dani Romero

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha anunciado la puesta en marcha de un racó popular en las próximas fiestas de Hogueras y Barracas, una iniciativa que se estrenará con un cartel de conciertos de artistas "de primer nivel", entre los que se encuentran La Habitación Roja y Dani Romero, los días 18, 19 y 20 del mes de julio.

El alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Fiestas, Cristian Gil, han supervisado la programación, las normas de uso y el dispositivo de seguridad del recinto, que se instalará en el solar de la Inmaculada, situado entre la parroquia del mismo nombre y la avenida de la Libertad, según ha indicado el consistorio sanvicentero en un comunicado.

De esta forma, ha respaldado la propuesta de la Federación de Hogueras y Barracas de Sant Vicent del Raspeig y Pascual ha incidido "en el valor añadido que le da a las fiestas la posibilidad de disfrutar de música en directo". "Un nuevo enfoque cultural con el que podemos atraer a visitantes de otras localidades con el atractivo de los grupos y DJs que participarán", ha destacado, al tiempo que ha recalcado que la seguridad será "una prioridad".

"Hace muchos años que no teníamos en San Vicente un racó popular que recoge una demanda que viene creciendo en los últimos años y, en 2023, fue más patente que hay mucha gente que no tiene un lugar en el que poder estar, ya que no todo el mundo pertenece a una barraca", ha expresado.

En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de la Federación de Hogueras y Barracas de Sant Vicent del Raspeig, Mercedes Lillo Miró, quien ha considerado que "era necesario" que la localidad contase con "una apuesta diferente para las Fiestas de Hogueras que incluya a público de diferentes edades y gustos para que, todo aquel al que no le apetezca estar en un racó, pueda disfrutar de unos momentos agradables escuchando diferentes tipos de música".

Al encuentro mantenido por el alcalde ha asistido también el asesor de presidencia de la Federación de Hogueras, Juan Antonio Navarro, el técnico responsable del proyecto, Óscar Alcober y, en representación de la empresa organizadora, The One, José María Frías, quien ha adelantado los detalles de funcionamiento del recinto cultural.

Frías ha apuntado que, con el racó, se abre la posibilidad "de volver a tener conciertos y será una forma también de abrir las fiestas de las hogueras a todo el mundo".

El cartel incluirá actuaciones en horario de tarde de La Habitación Roja, Neuman, El Canto del Loco Tributo by Estados de Ánimo, el grupo sanvicentero Road Volta, Xeco Rojo, Cristian Set Roc o Santy Mataix. Por la noche, se contará con los artistas Danny Romero y Dasoul y DJs como Alex Selas, Dani Yllana, Iván Ortuño, JBeren, Juanjo Vivancos, Miguel Romá, Tigerfigheter o Vukko.

ZONAS PARA MAYORES Y MENORES DE EDAD

Los organizadores han anunciado que establecerán entradas a "precios accesibles para todos los públicos", que se podrán adquirir a través de una web habilitada. Una vez se acredite a cada usuario, se podrá acceder a todas las actividades de la jornada, pero habrá dos zonas diferenciadas.

La primera, con capacidad para unas 2.000 personas, será exclusivamente para mayores de edad. La segunda, con un aforo de alrededor de mil asistentes, será solo para menores de edad. Con esta separación, se pretende evitar el consumo de alcohol entre este último colectivo y posibilitar que también pueda disfrutar de este espacio lúdico con todas las condiciones de seguridad.

El horario del racó popular comenzará a partir de las 19.30 horas y se prolongará hasta las 4.00 horas el jueves 18 de julio, y hasta las 5.30 horas el viernes y el sábado, 19 y 20 de julio. El domingo, 20 de julio, se estudiará el horario de apertura en función de la previsión de público asistente.