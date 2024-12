El sector del transporte sanitario protesta frente a la Conselleria de Sanidad "por un salario y un convenio dignos"

Denuncian ser 'personal low-cost' con una depreciación en el sueldo de hasta un 30 % e instan a la Generalitat a "asumir la situación"

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con chalecos fluorescentes, silbatos, sonido de sirenas de ambulancias y batucada, miles de técnicos en emergencias sanitarias de la Comunitat Valenciana se han unido este sábado a la manifestación bajo el lema 'Por un salario y un convenio dignos. Nuestros derechos, nuestra fuerza', que ha partido en València desde la Conselleria de Sanidad, a quien han reclamado que "el salario del sector del transporte sanitario valenciano se equipare a lo que cobran en otras comunidades autónomas".

Convocada por los sindicatos CCOO País Valencià, UGT y CSIF, que a su vez han llamado a una huelga que lleva más de dos semanas activa, la protesta ha arrancado a las 12.00 horas desde la Conselleria de Sanidad y ha finalizado en la plaza de la Mare de Déu.

El recorrido ha estado marcado por abucheos, bocinas y consignas como "Esta huelga la vamos a ganar" o "Convenio digno ya". Además, los manifestantes han denunciado la "falta de reconocimiento" del trabajo de estos profesionales durante la dana del 29 de octubre. Por ello, la cabecera de la protesta estaba liderada por una bandera de la Comunitat manchada de barro y con una mascarilla negra, a modo de lazo de luto, mientras otro de los asistentes hacía rodar una ambulancia de cartón con el mensaje 'Ambulancias low cost'.

Asimismo, se han observado pancartas con lemas como 'No somos low cost', 'Se busca trabajador esencial sanitario con salario digno', 'Ambulancias a toda velocidad, sueldos a cámara lenta', 'Decid que no llego a fin de mes, nuestra vocación no es indefinida' o 'No somos héroes, somos profesionales, queremos sueldos reales'.

El responsable de negociación colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO País Valencià, Francesc Gimeno, ha instado a la Conselleria a que "el salario del sector del transporte sanitario se equipare a lo que cobran en otras comunidades autónomas" y ha señalado que el objetivo de esta manifestación es "desbloquear la negociación tras más de dos semanas de huelga y sin recibir ninguna oferta por parte de la patronal".

"La Conselleria de Sanidad no ha movido ni un dedo para desbloquear esta situación. Este es un servicio 'low-cost' de la Conselleria, los técnicos de emergencias cobran muy poco, el salario no está adecuado a su formación y al trabajo que realizan", ha reprochado.

"CONDICIONES LAMENTABLES Y LOW-COST"

Por su lado, el responsable del convenio desde UGT, José Berenguer, ha detallado que las condiciones de un trabajador en el sector del transporte sanitario son "un sueldo de 1.000 euros, no más de 1.200, haciendo jornadas de 24 y 12 horas, y con unas condiciones lamentables, low-cost, las bases no son razonables para la gente".

"Lo que no puede ser es que tengan esa diferencia con el resto del país. La Conselleria es la prestataria del servicio y por lo tanto debe asumir la situación, no solo las empresas", ha insistido.

Por otra parte, la responsable de CSIF, Ruth López, ha reivindicado que, si no reciben respuestas tras esta manifestación, continuarán con las movilizaciones y con las huelgas "hasta que se sienten y reconozcan la tarea que hacen estos trabajadores".

"LA COMUNITAT, A LA COLA EN SERVICIO DE AMBULANCIAS"

"El trabajo que hacen es 'low-cost' y están abusando de ellos", ha denunciado López, a la vez que ha subrayado que los técnicos tienen una depreciación salarial con otras comunidades de hasta un 30 por ciento. "Así que no puede ser que la Comunitat Valenciana vaya a la cola de todo el servicio de ambulancias", ha criticado.

Según ha indicado, el sector del transporte sanitario empezó hace un año a negociar con la Generalitat. "Consideramos que nos han tomado el pelo, porque nos ofrecen una subida del 0,5 % durante tres años. Esto es una vergüenza. Continuaremos con las movilizaciones", ha manifestado.