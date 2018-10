La setmana comença amb cels poc nuvolosos i temperatures en descens a la Comunitat Valenciana

Publicado 15/10/2018 10:16:22 CET

L'Aemet ha informat que aquest dilluns ja no hi ha avisos vigents a la Comunitat Valenciana després de la jornada del diumenge que va deixar fins a 60 litres per metre quadrat en una hora en punts com Alcalà de Xivert i vents de fins el 54 km/h en l'observatori de València (Vivers).

Per contra, per a aquesta jornada el cel estarà poc nuvolós augmentant a intervals a la vesprada i el vent bufarà de component oest fluix a moderat.

Les temperatures aniran en descens o es mantindran sense canvis. D'aquesta manera, les màximes no superaran els 26 graus mentre que les mínimes baixaran fins als 8 graus en localitats com Requena o Morella.