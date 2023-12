Silencio en el Ayuntamiento de València por el crimen de Sagunt: "Seguiremos comprometidos contra la violencia machista"

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha expresado este viernes su rechazo a la violencia machista tras el asesinato este miércoles de una mujer en Sagunt (Valencia) a manos de su expareja con una concentración silenciosa celebrada ante su fachada. "Vamos a seguir comprometidos con la lucha contra la violencia machista", ha afirmado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), que ha dicho que "la clase política tiene que hacer todo lo posible por trabajar, concienciar y promover cualquier tipo de iniciativa y acción social que vaya encaminada a parar esto".

"Es la principal lacra que tenemos en este momento en nuestro país", ha asegurado Catalá, que ha resaltado que "es no es la sociedad que queremos", tras lo que ha insistido en la necesidad de "pararla" y ha apostado por "visibilizar" todos los casos. "Nosotros no vamos a parar de hacerlo", ha declarado tras el minuto de silencio que se ha guardado.

En la concentración, presidida por Catalá, han participado ediles de los cuatros grupos con representación en el consistorio, PP y Vox en el equipo de gobierno, y Compromís y PSPV-PSOE, en la oposición. El Ayuntamiento no ha exhibido ninguna pancarta de condena, dado que su protocolo establece que únicamente se haga si el suceso se produce es en la capital valenciana, pero sí que lo han hecho los ediles de la oposición.

Los representantes de Compromís han mostrado carteles en los que se podía leer 'Prou violència masclista Ens volem vives' ('Basta de violencia machista. No queremos vivas'), mientras que los del PSPV-PSOE han desplegado una pancarta de color morado con el lema 'No al terrorisme masclista' ('No al terrorismo machista').

"El Ayuntamiento de València vuelve a salir con un mensaje muy claro, muy directo, de rechazo" a "la violencia machista", ha manifestado la primer edil, que ha recordado a la mujer asesinada en Sagunto. "Es la sexta mujer este año que muere a manos de su pareja" en la Comunitat Valenciana", ha desatacado.

"Esta lacra hay que pararla y si sirve --para ello-- visibilizar, salir a la calle y mandar el mensaje a la infancia de que esa no es la sociedad que queremos, no vamos a parar de hacerlo", ha añadido. "Vamos a seguir comprometidos con la lucha contra la violencia machista, la principal lacra que tenemos en este momento en nuestro país", ha insistido la alcaldesa, que ha lamentado que afecte también "a la infancia".

María José Catalá ha considerado "tremendo" "ver ese panorama y, sobre todo, entender la situación de los familiares y la desazón de las personas que conocían a la víctima" de Sagunto, así como a "tantas y tantas familias y mujeres que ven descorazonadas que esto sigue pasando".

La responsable municipal ha expuesto que "la clase política tiene que hacer todo lo posible por trabajar, concienciar y promover cualquier tipo de iniciativa y de acción social que vaya encaminada a parar esto porque la sociedad que queremos para nuestras hijas, para nuestros hijos, no es esta".

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha aegurado que este grupo municipal "está en contra de todo tipo de violencia: contra las mujeres, contra los hombres, contra las personas mayores, contra los jóvenes, contra cualquier tipo de violencia".

COMPROMÍS: "NO SE PUEDE BLANQUEAR"

Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que con la concentración de este viernes se ha querido, "otra vez", mostrar la "relevancia" del "grave problema social" que supone "la violencia machista". "No se puede escapar de lo que está pasando, es un terrorismo de Estado en toda regla y no se puede blanquear a muchas fuerzas políticas que están justificando de diferentes formas lo que está pasando", ha subrayado.

Robles, que ha recordado también a la mujer fallecida en Sagunto, ha señalado que este tipo de violencia "es una situación muy violenta y muy denigrante para todas las mujeres". "Nosotros nos ponemos delante de las pancartas que manifiestan muy claramente que eso es violencia machista contra las mujeres", ha subrayado, al tiempo que ha considerado que el Ayuntamiento debe "dar respuesta como institución ante lo que está pasando".

"No podemos salir a la puerta y no evidenciar lo que está pasando. Compromís siempre ha condenado la violencia maschista, la continuaremos condenando y lucharemos contra esta lacra social que no se puede continuar consintiendo", ha aseverado.

Papi Robles ha lamenato que el PP haya decidido "blanquear" esa condena "para que sus socios puedan escenificar todo su maschismo de la mano de la xenofobia y de un problema social que tienen ellos". "Nosotros venimos a decir hoy muy claramente que ni una mujer menos".

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha expresado "toda la solidaridad y todo el cariño" de su grupo a la familia de la fallecida en Sagunt víctima de "la violencia machista, una violencia que no hay que matizar ni censurar". "La violencia que coacciona, humilla, agrede e, incluso, asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres es violencia machista", ha subrayado.

Gómez ha comentado que le "avergüenza que hoy las instituciones valencianas y el Ayuntamiento, con su alcaldesa a la cabeza, acepte e incluya la censura" a la visibilización de la violencia machista, "la que ha asesinado a una de las mujeres que formaba parte de nuestra sociedad".

GÓMEZ CRITICA A CATALÁ POR "NO DESMARCARSE" DE VOX

La representante del PSPV-PSOE ha señalado que este caso y la concentración de este viernes se dan "en la semana en la que el portavoz de Vox y compañero de Catalá negaba que en España existiera el machismo". "Decía que la sociedad española no era una sociedad machista. Me ha sorprendido y mucho que Catalá no se haya desmarcado ni haya censurado abiertamente a uno de sus compañeros de gobierno", ha añadido.

A su vez, ha preguntado "si merece la pena que para tener un gobierno conformado con la ultraderecha haga tragar a toda la sociedad valenciana con gente como Bádenas que niega la violencia machista o que niega que exista el machismo en nuestra sociedad", tras lo que se ha mostrado "convencida de que la inmensa mayoría de valencianos no se sienten representadas con esas declaraciones" y que "está incómoda" con ese edil. "Me sorprende que la alcaldesa, en cambio, esté tan cómoda con su apoyo y con su presencia en su gobierno".