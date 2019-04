De síndic a youtuber: Mata explica y critica en un vídeo las propuestas de bajada de impuestos de PP y Ciudadanos

Publicado 10/04/2019 19:19:26 CET

El vicesecretario general del PSPV-PSOE y cabeza de lista a Les Corts por València, Manolo Mata, ha criticado en un vídeo publicado en Twitter que las propuestas fiscales de PP y Ciudadanos "quieren que los que más tienen no paguen nada para perjudicar a la mayoría de la gente".

Así, Mata se ha preguntado "por qué PP y Ciudadanos quieren que los que tienen 1 millón de euros no paguen nada si con eso los socialistas estamos haciendo que la mayoría de la ciudadanía no pague copago, que 400.000 niños y niñas no paguen libros o que paguemos el medicamento de la Hepatitis C que vale 20.000 euros". El dirigente socialista ha explicado estas propuestas en un vídeo que ha titulado como "La que han liado los pollitos".

Mata ha explicado que "PP y Cs proponen que los que tienen 600.000 euros y una casa de al menos 300.000 euros paguen 0 euros de impuestos". "En total, estas son 22.000 personas que tienen 35.000 millones de euros", ha señalado el dirigente socialista.

Asimismo, ha añadido que "sucede lo mismo con el impuesto de sucesiones": "De los 173.000 personas que heredaron en la Comunitat Valenciana, pagaron 0 euros el 87%, mientras que sólo 5.500 personas pagaron más de 5.000 euros".

Por ello, ha indicado que es "muy fácil" qué elegir el 28 de abril: "si tú no eres de esos 5.500 que pagó más de 5.000 euros seguro que son de los 22.000 que tienen más de un millón de euros, lo tienes muy fácil: vota a los socialistas que redistribuimos la riqueza, damos servicios públicos y eliminamos los impuestos de la gente que menos tiene".