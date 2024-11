Sindicatos reclaman proteger a los trabajadores tras la DANA y responsabilidades políticas: "No puede volver a ocurrir"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sedes de organizaciones sindicales, ayuntamientos, centros de trabajo y centros educativos y universitarios han sido escenario esteviernes de paros de diez minutos al mediodía en recuerdo a las víctimas de la DANA. Estas acciones, convocadas por diversos sindicatos, han servido para expresar la condolencia a todas las personas que se han visto afectadas por esta catástrofe, así como para "exigir responsabilidades políticas y de protección a los empleados" en la emergencia del temporal.

A las puertas de la sede en València de CCOO PV --que han animado a secundar estos minutos de paro al igual que UGT y USO-- se han concentrado varios de sus representantes, que han pedido que se pongan todos los medios a disposición de las familias y que se proteja el empleo y la actividad económica que se ha visto tan dañada por esta situación, y que también se pongan en marcha todas las ayudas en marcha para recuperar infraestructuras.

Creen que después de atender a las personas afectadas se tendrá que evaluar en profundidad qué ha pasado y que ha fallado. "Tiene que haber una responsabilidad política porque, evidentemente, lo que son los daños materiales se van a poder reponer, pero las vidas humanas no, y estamos hablando de más de 200 personas que han visto que han perdido su vida. Esto no puede volver a ocurrir", ha señalado la secretaria general de CCOO PV, Ana García, quien ha pedido "que cambien lo que tengan que cambiar, porque el cambio climático ha venido para quedarse y esto no puede volver a pasar".

A las puertas de la sede de Intersindical en la ciudad del Turia han exigido la dimisión del Consell, por la que han calificado de "nefasta" gestión de la DANA. Asimismo, han pedido responsabilidades "a todas aquellas empresas que han obligado, y están obligando también a día de hoy, a que personas trabajadoras que están afectadas directamente por la DANA acudan a trabajar, en lugar de atender sus necesidades más básicas".

"Es necesario hacer presión política para que la administración, responsable de una gestión nefasta de la emergencia de la DANA, y para que el empresariado, que ha puesto en riesgo la vida de su plantilla, sean puestos a disposición de la justicia", ha expresado la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona i Prats.

En declaraciones a Europa Press, Cardona ha remarcado que "sin una rendición de cuentas y sin una asunción de las máximas responsabilidades, no se podrá reparar a las víctimas".

A esta convocatoria, organizada por Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS, se han observado pancartas con lemas como 'Criminalitat Valenciana' o 'Mazón dimissió', junto a la imagen del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, cabeza abajo. Los manifestantes han sujetado los carteles de la manifestación de este sábado, en la que los movimientos sociales de València piden la dimisión de Mazón.

ESCUDO SOCIAL SIN FECHAS

Respecto al anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el escudo social que desplegarán para proteger a las personas afectadas por la DANA, la secretaria general de CCOO PV ha indicado que, a día de hoy, "todavía no saben cuándo se pondrá en marcha este decreto".

"Sabemos que se están poniendo en marcha los ERTE por fuerza mayor, pero también se necesitan esos permisos para cubrir, desde el día de la catástrofe, a esos trabajadores y a esas trabajadoras", ha detallado García, quien ha considerado que "todavía queda mucho por poner encima de la mesa para proteger socialmente al conjunto de la ciudadanía".

Además desde CCOO PV creen que debido a los daños ocasionados por la DANA en infraestructuras, líneas de metro y cercanías, así como accesos a polígonos, se tardarán "muchos meses" en recuperar la normalidad en las vías de acceso y creen probable que "incluso sean necesarias infraestructuras provisionales". Por ello piden que ante esta situación "se establezcan medidas adicionales de carácter urgente para que la recuperación social y económica sea cuanto antes".